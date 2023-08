Une chroniqueuse et les deux co-animateurs d'une émission sur une chaîne de télé privée ont été interrogés par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) pour avoir exprimé des propos "irrévérencieux" à l'égard de l'ex-président ivoirien. La HACA rapporte dans une note dont nous avons reçu une copie qu'au cours de l'émission "Le Talk" du 22 août 2023 de la chaîne de télévision privée Life TV, une chroniqueuse a critiqué la conférence de presse qu'a tenue l'ancien président ivoirien à sa résidence à Cocody.

Après avoir examiné la séquence de l'émission, la HACA a déclaré que les propos tenus par la chroniqueuse à l'égard de Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien chef d'État, étaient "irrévérencieux". En conséquence, le collège des membres de la HACA, réuni en visio-conférence le 25 août 2023, a décidé d'interpeller la chroniqueuse concernée, ainsi que l'animateur et le modérateur de l'émission, pour n'avoir pas suffisamment maîtrisé l'antenne lors de la séquence incriminée.

Par ailleurs, la HACA souligne qu'elle protège la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, tout en garantissant également le droit des citoyens à une communication respectueuse avec un minimum de dignité. De plus, La HACA, dirigée par Me René Bourgoin, demande une plus grande vigilance pour garantir le respect des décisions politiques des citoyens. Pour rappel, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) est l'Institution chargée de la régulation de la Communication Audiovisuelle en Côte d'Ivoire.