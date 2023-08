Dans un contexte économique marqué par des taux d'intérêt en hausse et une inflation persistante, il est intéressant de constater que la richesse totale des ménages a connu une baisse pour la première fois depuis la crise financière de 2008. Cette évolution pourrait sembler inquiétante au premier abord, mais les chiffres révèlent en réalité une histoire plus optimiste. D'après le rapport annuel sur la richesse mondiale de Credit Suisse et UBS, le montant global de la richesse privée dans le monde a reculé de 2,4 % pour s'établir à 454,4 milliards de dollars.

Cette diminution s'explique en grande partie par les pertes enregistrées sur les marchés boursiers et obligataires, qui ont eu un impact disproportionné sur les personnes les plus fortunées. Néanmoins, pendant cette même période, la richesse médiane mondiale, un indicateur plus significatif du bien-être de la personne ordinaire, a en réalité augmenté de 3 % en 2022. En somme, le citoyen moyen a bénéficié d'un léger coup de pouce tandis que bon nombre de millionnaires et de milliardaires ont subi une perte considérable de leur patrimoine – un phénomène que certains qualifient de "riche-cession".

Il convient de noter que le rapport définit la valeur nette ou la "richesse" comme la valeur des actifs financiers et des actifs réels d'un ménage, tels que la propriété, diminuée de ses dettes. Cette baisse de la richesse au sommet de l'échelle signifie que le monde compte désormais environ 3,5 millions de millionnaires de moins en termes de dollars américains qu'en 2021, pour un total d'environ 60 millions. Certaines nations ont perdu davantage de millionnaires que d'autres, les États-Unis à eux seuls en ayant perdu 1,8 million.

De plus, les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de personnes qualifiées d'"individus à valeur nette ultra-élevée", c'est-à-dire avec une richesse supérieure à 50 millions de dollars. Toutefois, rassurez-vous, les États-Unis restent largement en tête en ce qui concerne le nombre de personnes extrêmement riches résidant sur leur sol, avec plus de 120 000 individus à valeur nette ultra-élevée, tandis que la Chine, à la deuxième place, en compte près de 33 000.