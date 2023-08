Rihanna a accouché d’un autre garçon. L’information a en effet été rapportée par le site américain TMZ. Il s’agit en effet de son second bébé qu’elle a avec le rappeur A$AP Rocky. On retient que l’accouchement remonte à quelques semaines plus tôt, au début du mois d’août. « Des sources directement informées nous disent que le bébé est arrivé le 3 août à Los Angeles. Nous ne connaissons pas encore le nom de l’enfant, mais nous savons qu’il commence par R et que c’est un garçon », a fait savoir la plateforme américaine.

Rappelons que son aîné a vu le jour en mai 2022. L’information de sa deuxième grossesse a été révélée lors de la mi-temps du Super Bowl. Le ventre arrondi de la star a été dévoilé, suscitant ainsi une série de commentaires au sein des internautes. Rappelons également que Rihanna et A$AP Rocky ont officialisé leur union après avoir entretenu pendant longtemps le mystère. En mai 2021, le rappeur a confié au magazine GQ tout ce qu’il ressent pour la star américaine. Rihanna est « l’amour de ma vie » et « la bonne », avait-il déclaré.

Au cours de cette interview, il avait évoqué pour la première fois en public son désir d’être père et insisté sur le fait qu’il serait un super papa. Il fait remarquer qu’il pense être « un père incroyable, remarquable, globalement incroyable ». Le rappeur a par la suite eu des problèmes avec la justice de son pays sur son implication supposée dans une dispute à Hollywood. Il était soupçonné d’avoir fait recours à une arme de poing. Il a été libéré sous caution.