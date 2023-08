En pleine tension en mer Noire, une initiative russe particulièrement alarmante pour l'Ukraine est le déploiement du navire lance-missiles Cyclone du projet 22800. Cette mise en service a amplifié les inquiétudes en raison des capacités militaires sophistiquées du Cyclone et des récentes activités russes dans la région. Le Cyclone est l'un des quatre navires opérationnels de troisième rang du projet 22800. Mesurant 67 mètres de long, ce navire est équipé d'une station radar Mineral-M, d'armements tels que le système d'artillerie automatique AK-630 et des missiles sol-air Igla-S, Verba et Pantsir-ME et peut même embarquer des missiles hypersoniques Zirkon.

La montée des tensions en mer Noire

Sa capacité à embarquer des drones de reconnaissance Orlan-10, renforce son rôle de surveillance. Selon l'Ukraine, la situation en mer Noire est devenue extrêmement tendue. Le pays a rapporté la présence de trois porte-missiles, dont le nouveau Cyclone, et souligné que leur armement pourrait être renforcé, notamment avec l'ajout de missiles de croisière "Kalibr". L'Ukraine a également évoqué la reconnaissance effectuée par des drones russes au-dessus du territoire ukrainien, laissant craindre d'éventuelles préparations pour des attaques.

Des attaques récentes et leurs conséquences

Plus inquiétant encore, les relations entre l'Ukraine et la Russie se sont tendues en mer Noire avec la rupture des accords céréaliers, avec des accrochages maritimes réguliers. Récemment, la Russie a revendiqué la destruction de deux navires militaires ukrainiens. Ces incidents font suite à une période de relative tranquillité qui avait permis à l'Ukraine d'exporter ses céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale. Toutefois, la Russie s'est retirée de cet accord, intensifiant ainsi les bombardements contre les infrastructures portuaires ukrainiennes.

La réponse ukrainienne

Face à cette menace, l'Ukraine n'est pas restée passive. Elle a récemment annoncé l'ouverture de couloirs "temporaires" sur la mer Noire pour permettre la circulation des navires transportant ses céréales. Afin d'assurer une transparence maximale, ces navires seront équipés de caméras de surveillance. Cette décision est une réponse directe à l'initiative russe visant à entraver les exportations ukrainiennes, qui constituent un pilier essentiel de son économie. Alors que les deux nations continuent de se confronter, la mer Noire est devenue l'épicentre d'une dangereuse escalade, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la stabilité régionale.