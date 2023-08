Les récentes restrictions imposées par le gouvernement américain sur les investissements dans les technologies chinoises sensibles ont suscité des inquiétudes à Hong Kong. Le chef de l'innovation de la ville, Sun Dong, a abordé ces préoccupations, en soulignant que de telles mesures engendreraient inévitablement des défis à court terme pour la volonté du gouvernement d'attirer des entreprises et des talents, ainsi que pour le financement des entreprises locales. L'impact de ces restrictions sur la scène technologique de Hong Kong et sa capacité à maintenir son élan de croissance sont au centre des préoccupations.

Face à ces défis, le secrétaire à l'Innovation, à la Technologie et à l'Industrie, Sun Dong, a pris un engagement ferme pour contrer les conséquences potentielles des mesures américaines. Il prévoit d'élargir les sources de financement disponibles pour les start-ups locales, afin de maintenir un environnement propice à l'innovation et à la croissance. De plus, l'idée d'un soutien monétaire plus direct aux entreprises technologiques d'importance stratégique est envisagée, afin de garantir que les entreprises clés puissent continuer à fonctionner sans entrave.

Les mesures restrictives, révélées dans le décret du président américain Joe Biden, ciblent spécifiquement les investissements en capital-risque et en capital-investissement dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, la microélectronique, l'information quantique et l'intelligence artificielle. Ces restrictions, bien qu'annoncées récemment, ne devraient pas entrer en vigueur avant environ un an. Il est important de noter que ces mesures ne se limitent pas seulement à la Chine continentale, mais s'étendent également aux entreprises de Hong Kong et de Macao.

Le gouvernement de Hong Kong a vivement réagi à ces restrictions, les qualifiant de "déraisonnables". Il est évident que ces mesures auront un impact sur l'économie locale et les entreprises qui contribuent à la croissance de la ville. Le fait que le chef de l'innovation, Sun Dong, ait admis les répercussions potentielles montre que le gouvernement est conscient des défis à venir et cherche activement des moyens de les surmonter.

Dans un contexte où Hong Kong aspire à attirer des entreprises technologiques de premier plan et à développer une base solide de talents, les défis à court terme pourraient freiner cette progression. Sun Dong a souligné que certaines entreprises d'innovation et de technologie pourraient rencontrer des difficultés de financement à court terme. De plus, attirer des entreprises technologiques de pointe et des talents pourrait également s'avérer plus complexe dans un environnement où les investissements américains sont restreints.

Ces développements interviennent à un moment où la politique économique du directeur général John Lee Ka-chiu s'efforce d'attirer des investissements et de favoriser la croissance économique de Hong Kong. Les défis actuels mettent en lumière l'importance d'adopter des stratégies agiles pour atténuer les conséquences potentielles et garantir que la ville puisse continuer à prospérer dans le secteur technologique.