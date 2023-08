Le Conseil national de l’Ordre des médecins du Bénin organise du 21 au 26 août 2023, la Semaine du médecin. Pour cette édition au cours de laquelle les médecins des 12 départements du Bénin seront à l'honneur, plusieurs activités sont prévues en faveur du personnel soignant et de toutes les populations. Dans le cadre de l'édition de l'année 2023 de la Semaine du médecin, le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Atacora a prévu des sensibilisations radiophoniques des populations sur des thèmes tels que les accidents de la voie publique et l'importance du don de sang.

Pour l'occasion, des séances de dépistage gratuit de la cataracte seront effectuées du lundi 21 août au vendredi 25 août 2023 au Centre hospitalier départemental de l'Atacora. En cas de besoin d'opération chirurgicale, les malades ne payeront que la moitié du coût ordinaire d'après Docteur René Ayaovi Gayito Adagba, chirurgien et trésorier général du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Atacora. Le mercredi 23 août 2023, les médecins du département de l'Atacora feront une conférence sur le programme de sécurité sanitaire de certification des établissements de santé et d'accréditation des personnels de santé. Le jeudi 24 août 2023, ils feront une conférence sur l'exode des médecins africains. Des conférences portant sur d'autres thèmes vont également se dérouler durant les jours restants de cette Semaine.

Dans le département du Littoral, l'activité phare de la Semaine des médecins est la campagne du don de sang. ‹‹ Pendant cette période, nous recevons plus de 200 demandes de produit sanguin par jour. Alors, j'invite tout le personnel soignant et toutes les populations du département du Littoral à venir faire des dons de sang››, a déclaré Edgard Dotou Padonou, chef service transfusion sanguine du département du Littoral. Il est prévu dans le cadre de la Semaine des médecins du département du Littoral, une formation continue des médecins et des activités récréatives d'après Docteur Komlan Agossou, président du Conseil départemental de l'Ordre national des médecins du Littoral. Le mercredi et le jeudi, les médecins de Cotonou feront des webinaires. La semaine sera clôturée par une assemblée générale.