L'opposant politique sénégalais, Ousmane Sonko, a été hospitalisé tôt jeudi matin dans le service de réanimation de l'hôpital Principal de Dakar, selon des informations relayées par ses proches et l'Agence de presse sénégalaise (APS). Cette hospitalisation est intervenue suite à la grève de la faim que l'opposant observe depuis son arrestation. Selon ses avocats et ses proches relayés par l'agence, entré en réanimation aux environs de 4 heures du matin, l’information a été confirmée par un responsable de l’administration pénitentiaire, qui a préféré rester anonyme.

Ousmane Sonko, qui est aussi le maire de Ziguinchor et ancien député, a été arrêté le 28 juillet pour des accusations assez graves. Quelques jours après son arrestation, il a été inculpé pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, et plusieurs autres chefs d’accusation. De plus, son parti politique, Pastef-Les patriotes, a été dissous sur annonce du ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, suite à des allégations d'appels à des mouvements insurrectionnels, ce que les responsables du parti contestent fermement.

L'arrestation et l'inculpation de Sonko ont suscité de nombreuses réactions, car il est un acteur politique majeur au Sénégal. Classé troisième lors des élections présidentielles de 2019, il est considéré comme un concurrent sérieux face au président réélu, Macky Sall. Son parti, Pastef-Les patriotes, avec ses alliés, formait l'un des groupes parlementaires dominants de la législature élue en juillet 2022. Cette situation met en évidence les tensions politiques qui prévalent actuellement au Sénégal, renforçant l'importance de suivre l'évolution de la santé de Sonko et les implications politiques qui pourraient en découler.

Communiqué du Pastef

Nous portons à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que le Président Ousmane SONKO est admis au service de réanimation de l’Hôpital Principal de Dakar suite à un malaise survenu hier soir. Nous rappelons que le Président Ousmane SONKO dans sa résistance face à l’injustice et l’arbitraire est, ce jeudi 17 août 2023, à son 19ème jour de la grève de la faim que lui impose de mener le régime dictatorial de Macky Sall.

Le Président Macky SALL, son ministre de la justice, son ministre de l’intérieur et tous les acteurs de cette persécution inhumaine, qui a fini par mettre la vie du chef de l’opposition en danger, seront tenus entièrement responsables de tout ce qui adviendra. Nous appelons les militants, sympathisants et tout le peuple sénégalais à rester debout pour exiger la libération immédiate sans condition du Président SONKO et de tous les détenus politiques.

Pastef-Les-Patriotes

Le Bureau politique national