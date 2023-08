Tariq Ramadan, un intellectuel musulman influent et respecté, a exprimé publiquement ses inquiétudes quant à la situation politique de plus en plus préoccupante au Sénégal. Au cœur de ses préoccupations, la possibilité que le président actuel, Macky Sall, reporte les élections de 2024 dans le contexte d'une tension politique et sociale croissante. Ramadan, connu pour sa perspicacité et son engagement envers les causes sociales et politiques, décrit un Sénégal à la croisée des chemins. L'arrestation d'Ousmane Sonko, l'opposant majeur à Sall et fervent candidat à l'élection présidentielle de 2024, a provoqué une vague d'indignation et une montée de la tension.

Ramadan, dans sa lecture de la situation, craint que cela ne soit qu'une étape préliminaire à une éventuelle décision de reporter les élections, un acte qui marquerait un tournant dans l'histoire politique du Sénégal. La décision de Sall de suspendre temporairement l'accès à l'internet mobile a ajouté une couche supplémentaire d'inquiétude pour Ramadan. Cette mesure, justifiée par le gouvernement comme une réponse à la "diffusion de messages haineux et subversifs" sur les réseaux sociaux, est vue par Ramadan et d'autres comme un signe alarmant de restriction des libertés civiles.

"Nous l'avions annoncé, des jours difficiles se préparent. Et nous pourrions bien avoir la surprise d'élections reportées, et du Président sortant, Macky Sall, se représentant soudain malgré son annonce qu'il y renonçait." a ajouté Tariq Ramadan dans son post sur la toile. Pour Ramadan, la réponse de Sonko à son arrestation - l'appel à la résistance et l'annonce d'une grève de la faim - est un indicateur de l'ampleur des défis que le Sénégal doit surmonter. L'incertitude concernant l'avenir de Sonko et les conséquences politiques de ses actions sont des préoccupations centrales pour Ramadan. Finalement, pour Ramadan, la situation au Sénégal dépasse les frontières nationales. L'instabilité au Sénégal a des implications pour l'ensemble de la région ouest-africaine, et potentiellement pour le monde entier.