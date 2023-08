Du 21 au 24 août, se tiendra le sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) en Afrique du Sud. Ce sommet qui se tient dans un contexte géopolitique particulier sera scruté par le monde entier. Vladimir Poutine, le président russe ne participera pas à cette rencontre. Visé par un mandat d’arrêt international de la CPI, Poutine a indiqué que pour ne pas créer des complexités diplomatiques en Afrique du Sud, il ne sera pas au rendez-vous du 21 août. Cependant,Poutine se fera représenter par Serguei Lavrov. Xi Jinping, le président chinois, quant à lui sera bien au rendez-vous.

À travers un communiqué, la diplomatie chinoise a notifié que le dirigeant de l’empire du Milieu participera au sommet des BRICS. "À l’invitation du président de la République d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, le président Xi Jinping participera au 15e sommet des BRICS qui doit avoir lieu à Johannesburg (...) et fera une visite d’État en Afrique du Sud du 21 au 24 août" dira Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. De quoi donc les dirigeants des BRICS vont-ils discuter en Afrique du Sud ? Selon des sources bien introduites, les dirigeants vont mettre sur la table la possibilité. Plusieurs pays africains ont exprimé leur volonté d’adhérer à l’organisation.

On peut citer l’Algérie, l’Égypte ou encore l’Éthiopie. L’Algérie notamment se montre très entreprenante. En juillet dernier, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien s’est rendu en Chine afin de plaider la cause de son pays pour une adhésion de son pays aux BRICS. En plus des cinq membres fondateurs de l’organisation des BRICS, 69 autres pays seront invités au sommet. En l’absence de la France et des États-Unis, ce sera une occasion pour la Chine et la Russie d’étendre leur sphère d’influence sur un continent qui représente un grand enjeu pour les puissants de ce monde.