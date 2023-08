La communauté des journalistes, reporters sportifs et producteurs de contenus sportifs était en congrès le vendredi 28 juillet 2023, à la salle de conférence de l'Office d'Imprimerie et de Presse (ONIP) au siège du quotidien de service public La Nation à Cotonou, pour mettre en place l’Association de la Presse Sportive du Bénin (APS – Bénin). Une seule liste conduite par Akimey Housséni était en lice pour les élections. Aux termes des assises, la liste du journaliste Akimey Housséni a été plébiscitée par la majorité absolue des délégués présents à ces assises soit 67 voix pour, 0 contre et 2 abstentions.

Akimey Housséni devient ainsi le premier président de cette jeune association pour un mandat de 3 ans. Il sera aidé dans sa tâche entre autres par Albert Ogoudédji (1er Vice-président), Epiphane Bognanho (2e Vice-Président), Damien Tolomissi (3e Vice-Président), Alidou Toundé (4e Vice-Président) et Christian Hounongbé (Secrétaire Général). Il faut signaler que dans ses premiers mots, le président de l’Association de la Presse Sportive du Bénin Akimey Housséni a d’abord témoigné toute sa gratitude à tous les congressistes pour leur détermination tout au long de ce processus qui a démarré depuis 2017.

Selon le président de l’APS-Bénin, un proverbe de chez nous dit : seul on peut aller vite mais c'est ensemble qu'on va plus loin ». Il a laissé entendre que le bureau qu’il conduit a pour objectif « d'œuvrer pour la valorisation de la Presse sportive dans sa diversité en liant avec l’environnement béninois où les professionnels des médias sont appelés à jouer leur partition pour le développement des disciplines sportives ».

Autres objectifs de l’APS-Bénin sont de regrouper les professionnels des médias spécialisés dans le domaine du sport exerçant au Bénin, de défendre les intérêts de ses membres dans l'exercice de leur fonction, de susciter l'élan de solidarité au sein des membres et de permettre aux membres de faire la promotion des disciplines sportives de leur choix. Rappelons qu’avant l’élection des membres du bureau, Fernando Hessou, Secrétariat général du Comité National Olympique et sportif béninois (CNOSB) se dit « heureux chaque fois que des hommes et des femmes se réunissent pour se mettre en association, avoir des objectifs et défendre leur intérêt ». C’est pourquoi, il l’applaudit toujours.

Composition du Conseil d’Administration de l’APS-Bénin

1- Président : AKIMEY SEIDOU

2- fer Vice-Président : ALBERT OGOUDEDJI

3- 2e Vice-Président : EPIPHANE BOGNANHO

4-3e Vice-Président : DAMIEN TOLOMISSI

5-4e Vice-Président : ALIOU TOUNDE

6-Secrétaire Général : CHRISTIAN HOUNONGBE

7-Secrétaire Général Adjoint : ANSELME HOUENOUKPO

8-Trésorier Général : ELISEE HOUNKPATIN

9-Trésorier Général adjoint : ABDUL F. SANNI

10-Responsable chargé de la coopération et de la communication : STEVE MAURICE ZOUNON

11- Responsable à l'organisation : ETIENNE YEMADJE

12 - 1er Responsable adjoint à l'organisation : EDMOND HOUESSIKINDE

13- 2e Responsable adjoint à l'organisation : BORIS AKAN

14- 3e Responsable adjoint à l'organisation : ROMANCE VINAKPON

15- Responsable chargé du genre et de l'impact digital : JOCELYNE SENAHOUN

Composition du comité de surveillance de l’APS-Bénin

Président : OSPICE METOLI

Secrétaire : Prince Martial AGOLI AGBO

Rapporteur : MESSAN DOHOU

Responsable chargé de la presse audiovisuelle : PROSPER VODJEHOUNKO

Responsable chargé de la presse écrite : FLAVIEN ATCHADE

Responsable chargé de la presse en ligne : INES COLOMBE HOUSSOU

Responsable chargé des reporters d’image : WENCESLAS HOUENAGNON