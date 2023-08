Pour permettre à la population béninoise et aux touristes de passer de bonnes vacances, le gouvernement a mis la place de l’Amazone à la disposition de ces derniers. Dans un communiqué en date du 18 août 2023, l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) a indiqué que « la période des vacances 2023 tire à sa fin(...) Afin de permettre de la boucler en beauté », le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de mettre à la disposition du public «l’esplanade de l’Amazone de Cotonou pour servir de lieu d’accueil de pique-nique et camping».

Ce communiqué précise que «des chapiteaux et des tonnelles sont aménagés dans les jardins de l’esplanade à cet effet ». L’accès à ce lieu selon ledit communiqué «est libre et gratuit». Mais, le gouvernement a souligné que les espaces mis à leur disposition «doivent être maintenus propres». C’est pourquoi, «des poubelles sont disponibles sur le site». Il est à noter qu’ «une animation musicale est également offerte au même endroit, chaque jour de 17h à 19 h jusqu’au 3 septembre 2023». «Venez vivre des moments exceptionnels au pied de l’Amazone» a souligné l’Agence de développement des arts et de la culture.