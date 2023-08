L'une des 5 villes au sud du Bénin bénéficiaires du programme de verdissement du Grand Nokoué notamment Porto-Novo a reçu ce mardi 8 août 2023 la visite d'une délégation composée des membres de la Société d'infrastructures routières et d'aménagement du territoire (Sirat) et de la Banque européenne d'investissement (Bei). C'est un projet né en réponse aux calamités naturelles. Aussi, la préservation de la nature est d'une nécessité impérieuse car, elle permet de prévenir lesdites calamités.

Ce projet est estimé à un coût global de 160 milliards de francs CFA et sera financé par la Banque européenne d'investissement et le budget national. Accompagnés du maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoty, la délégation de la Société des infrastructures routières et d’aménagement du territoire (Sirat), la délégation de la Banque européenne d’investissement (Bei) ont visité les différents sites en vue de la mise en œuvre de ce nouveau projet qui va permettre à la ville d'augmenter sa capacité de résilience aux effets du changement.

"Nous avons visité la berge de Porto-Novo où nous avons eu l'occasion d'observer depuis l'eau, les aménagements qu'on peut faire pour valoriser ce patrimoine. Nous sommes sur le site de Donoukin où nous allons mûrir les réflexions pour voir ce qui est possible de faire", a commencé par expliquer le directeur des opérations de la Sirat François Agomadjè. Pour lui, il s'agira de valoriser la forêt pour permettre au Porto-noviens, d'avoir des sites préservés de toute occupation humaine er de la démographie galopante.

Il a fini en expliquant le but de cette visite. "Nous sommes actuellement en phase d'instruction où on est en mesure d'étudier le projet. Ledit projet couvre plusieurs composantes dont la création d’un parc naturel, le développement de voies navigables sur le fleuve, la réhabilitation du jardin botanique, la préservation des zones naturelles dans les villes concernées”. C'est un projet qui couvre 5 zones dont la ville capitale. C'est donc une joie partagée par le conseil communal de la ville de Porto-Novo avec à sa tête le maire Charlemagne Yankoty qui a dit son sincère remerciement au gouvernement du Bénin. Le projet prendra effet en 2024.