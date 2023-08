La quête du bonheur est au cœur des préoccupations de chaque individu, et la ville dans laquelle on réside joue un rôle significatif dans cette quête. Le Happy City Index 2023, publié par l'Institut pour la qualité de vie, met en avant les villes offrant le meilleur cadre de vie à leurs habitants. Deux pays africains, les Seychelles et l’Afrique du Sud, ont réussi à inscrire leurs villes dans ce prestigieux classement. La capitale de l'archipel des Seychelles, Victoria, se distingue particulièrement en occupant la première position africaine et la 155e mondiale. Une performance remarquable qui illustre la dynamique positive de cette île paradisiaque. L'Afrique du Sud n'est pas en reste, avec quatre de ses villes - Johannesburg, Tshwane, le Cap et Durban - qui s’imposent respectivement aux 166e, 178e, 180e et 192e places au niveau mondial.

À l'échelle globale, ce classement s'articule autour de trois catégories principales. Les 23 premières villes, sans classement précis, sont surnommées "villes d'or" et sont majoritairement localisées en Europe et en Amérique du Nord. Voici les villes listées sans classement: Aarhus (Danemark), Amsterdam (Pays-Bas), Bergen (Norvège), Brisbane (Australie), Canberra (Australie), Eskilstuna (Suède).... Genève (Suisse), Helsinki (Finlande), Jonkoping (Suède), Londres (Royaume-Uni), Los Angeles (États-Unis d'Amérique), Montréal (Canada), New York (États-Unis d'Amérique), Oslo (Norvège), San Francisco (États-Unis d'Amérique), Stockholm (Suède), Sydney (Australie), Toronto (Canada), Vancouver (Canada), Vaughan (Canada), Washington DC (États-Unis d'Amérique), Wellington (Nouvelle-Zélande), Zurich (Suisse).

Les villes se plaçant de la 24e à la 100e position sont qualifiées de "villes d’argent", tandis que celles occupant les rangs de 101e à 200e sont désignées comme les "villes de bronze". La méthodologie derrière cet index met l’accent sur des critères tangibles qui influencent directement la qualité de vie des résidents. L'éducation, les politiques inclusives, la protection de l'environnement, l'économie, la mobilité, l'accès aux espaces verts et l'innovation ne sont pas seulement des axes de développement, mais des solutions palpables qui ont un impact direct sur le quotidien des citoyens.

Bien qu'il soit impossible de définir une seule et unique ville comme étant la plus heureuse au monde, certains territoires, par leurs politiques et leurs initiatives, parviennent à cultiver un environnement favorable au bonheur de leurs habitants. Cette reconnaissance pour Victoria et les villes sud-africaines met en lumière le potentiel et les efforts considérables de l’Afrique dans la poursuite du bien-être collectif.