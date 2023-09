Dans le cadre du 1er tour aller des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can féminine Maroc 2024) , les Amazones du Bénin ont été battues, le vendredi 22 septembre 2023 au stade des Martyrs de Kinshasa, par les Léopards Dames de la République démocratique du Congo ( Rdc) par le score de 2 buts à 1. Il faut signaler que les deux buts congolais ont été marqués par Fallobe Bambani à la 18ème minute et Kaba-Kaba Naomie à la 56ème minute.

Quant au seul but béninois, il a été inscrit par Yolande Gnammi à la 34ème minute. Malgré toutes les tentatives de la sélection nationale féminine du Bénin pour revenir à la marque, le score es resté inchangé jusqu’à la fin des 90 minutes du jeu. La Rdc l’emporte donc sur la marque de 2 buts à 1. Le match retour Bénin # Rdc comptant pour les éliminatoires de la Can Dames 2024 est prévu pour le mercredi 27 septembre 2023 au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou. Avant de se qualifier pour le 2ème tour des éliminatoires de la Can féminine Maroc 2024, les Béninoises doivent inscrire deux buts sans en encaisser.