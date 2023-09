Du vendredi 08 au dimanche 17 septembre 2023 se déroulera au Bénin, la 50ème édition du Championnat du monde de pétanque. C’est pour faire le point des préparatifs de la compétition que le président de la Confédération africaine des sports boules (CASB) Idrissou Ibrahima a été reçu le samedi 02 septembre 2023 sur Radio Tokpa. Tout en rassurant les Béninois de l’effectivité de la compétition sur l’esplanade de l’Amazone de Cotonou, le président de la CASB a indiqué qu’« à ce jour, nous sommes à 37 pays » et « nous allons vers 40 voire un peu plus ». Car selon lui, il est entré en contact avec certaines nations pour qu’elles soient au Bénin. Il a donné l’exemple de la France, des Iles Comores et du Congo Brazzaville qui ne devraient pas être à Cotonou.

. Idrissou Ibrahima a expliqué que la France était partie pour ne pas être à Cotonou mais après discussions, elle y sera. « Nous avons dit au président de la Fédération internationale, Claude Azéma, que dire que la France ne sera pas au Bénin, n’est pas une bonne chose », a-t-il expliqué avant d’ajouter que « les Iles Comores ne devraient pas être également de la partie, mais elles seront là. Pareil pour le Congo Brazzaville dont le dossier a été bouclé ce matin samedi 2 septembre 2023 ». Rappelons que le ministre des sports, Oswald Homéky a effectué le jeudi 31 août 2023 une descente sur les lieux de de la compétition pour constater l’évolution des préparatifs et doper le moral des Guépards et Amazones boulistes du Bénin .