En cavale depuis plus d'un an, Evrard Sossoukpè, le président directeur général du groupe Tiens DS com a été arrêté à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar au Sénégal, le vendredi 08 septembre dernier. Il serait en partance pour la Chine quand il a été interpellé. Depuis plus d'une année, Evrard Sossoukpè, le président directeur général de Tiens DS com est recherché par la justice béninoise pour une affaire pendante à la Cour de répression des infractions Économiques et du terrorisme (Criet).

Il a été interpellé à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar en partance pour la Chine. Il sera probablement au Bénin où il est poursuivi pour une affaire d'escroquerie. Lors de l'éclatement de l'affaire Tiens DS Com au Bénin, 45 personnes avaient été épinglées par la police. Parmi ceux-ci, une dizaine des suspects dont la femme du PDG du groupe ont été placés en détention provisoire le 29 juillet 2022. La police s'est mise aux trousses des responsables de cette structure suite à la multiplication des plaintes des victimes. En effet, cette structure est accusée d'avoir escroqué bon nombre de Béninois. Cependant, Evrard Sossoukpè ne se retrouve pas dans les faits reprochés à son entreprise. Il s'est exprimé à travers une lettre ouverte adressée au président de la République Patrice Talon. ‹‹ La firme TIENS est une entreprise spécialisée dans le secteur bio-médical, et distribuant ses produits selon l’approche Marketing de réseau offre, aux jeunes des 110 pays où elle est présente, la possibilité d’embrasser leur propre rêve, de le tenir, et de contribuer à changer le monde, économiquement et sur le plan du bien-être ››, peut-on lire dans cette lettre.