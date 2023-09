L’Afrique est actuellement en pleine mutation et elle aspire à participer à l’édification du monde de demain. Riche en diverses ressources, le continent africain souhaite s’approprier les secteurs qui vont déterminer le futur économique du monde. Pour ce faire, l’Afrique a mis en place un ensemble de mécanismes afin d’attirer les investisseurs internationaux. Conscient du statut de l’Afrique, le mastodonte chinois des télécoms, Huawei a annoncé il ya quelques jours un ambitieux projet sur le continent. En effet, lors de l’édition du Huawei Northern Africa Night à Shanghai, les responsables du mastodonte technologique ont annoncé un vaste plan d’investissement pour l’Afrique dans le domaine du numérique.

Ce plan, dénommé "Accélérer l’intelligence pour une nouvelle Afrique" a pour ambition de faire du numérique, un véritable levier de développement pour le continent africain. Huawei a pour objectif d’accompagner l’Afrique vers un "avenir intelligent" et connecté d’après Terry HE, président de Huawei Northern Africa. Cet important projet d’investissement va s’étaler sur une période de 5 ans avec un coût de 430 millions de dollars. Cet argent va servir à créer le premier centre de cloud public dans la zone Northern Africa qui regroupe 28 pays africains. Avec ce plan, Huawei souhaite aussi former des compétences locales de haut niveau.

Les chiffres annoncés font cas de la formation de 10 000 développeurs locaux et 100 000 professionnels du numérique. Ces différents talents apprendront à exploiter la pleine puissance de l’intelligence artificielle pour ensuite proposer des innovations dans des domaines tels que santé, l’éducation, les transports, la finance, l’agriculture et l’exploitation minière. "Chaque évolution technologique est le fruit de la persévérance, de l’exploration et de l’investissement. Pour accélérer encore davantage l’intelligence régionale, Huawei continuera d’investir dans la technologie, les écosystèmes et le développement des talents. Unissons nos efforts pour contribuer à l’avènement d’un monde intelligent en Afrique, accélérant ainsi la réalisation des aspirations des populations en la matière" a laissé entendre Terry He.

L’Afrique constitue un marché stratégique pour Huawei. L’entreprise multiplie les initiatives pour renforcer son expertise sur le continent. En participant à la transformation numérique du continent, Huawei s’ouvre les portes d’un marché dynamique où plus de 60% de la population ont 25 ans ou moins. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, l’Afrique représente une véritable alternative pour les entreprises chinoises. Huawei, qui est dans le wagon de tête des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) et d’appareils intelligents est conscient de cet état de fait.