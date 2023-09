Ce n’est un secret de polichinelle, l’Afrique possède d’immenses richesses naturelles qui selon les experts sont encore sous-exploitées. Dans le domaine de l’énergie par exemple, le potentiel est immense pour le continent africain. Aux quatre coins de l’Afrique, des initiatives sont enclenchées dans le but d’exploiter ces ressources énergétiques pour amorcer un développement beaucoup plus novateur. C’est dans ce sens que les Émirats arabes unis ont annoncé leur intention d’accompagner comme il se doit l’Afrique pour qu’elle puisse tirer le maximum de bénéfices dans l’exploitation et la valorisation de ses richesses énergétiques.

Pétrole des pays du golfe : un pays africain renforce sa coopération Le processus de transition énergétique est sur toutes les lèvres. Cette vision va façonner l’économie de demain. Aux quatre coins du monde, des mécanismes sont…

Au cours d’un récent entretien accordé au média African Business, Mariam Almheiri, la ministre émiratie du Changement climatique et de l’Environnement a déclaré que son pays est disposé à aider l’Afrique en lui apportant le financement et la technologie nécessaires à sa transformation énergétique. Que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables ou des hydrocarbures, les Émirats arabes unis sont considérés comme de véritables références. En effet, le pays du golfe a réussi à développer une somme de technologie qui lui permet de renforcer sa place en tant que leader des hydrocarbures et dans le même temps, acteur majeur de la transition écologique.

Les Émirats arabes unis veulent participer activement au développement du continent africain. On se rappelle qu’il ya quelques jours, les autorités émiraties ont notifié qu’une enveloppe financière de 4,5 milliards de dollars allait être dégagé pour accélérer les projets d’énergie propre sur le continent africain. Durant son entretien médiatique, Mariam Almheiri a livré ceci : "Nous joignons le geste à la parole, nous intervenons là où nous le pouvons pour dire : voici notre contribution pour aider l’Afrique à transformer ses systèmes énergétiques". L’Afrique est présentement confrontée à d’immenses défis comme l’immigration et les répercussions du changement climatique.

À travers sa vision, les Émirats arabes unis, veulent aider le continent africain à relever ses défis énergétiques et plus encore. Ces derniers temps, l’Afrique attire de nombreuses attentions. Compte tenu de son potentiel économique, démographique, énergétique, culturel, le continent est présenté comme le continent du futur. Les plus grandes puissances du monde développent différentes stratégies pour étendre leur influence en Afrique. Les Africains doivent s’approprier leur statut pour en faire une force. Il faut que les élites africaines proposent des cadres de partenariat afin que la collaboration avec les grandes puissances puisse être véritablement fructueuse. L’Afrique doit se donner les moyens de protéger ses intérêts grâce à une expertise de qualité dans tous les domaines.