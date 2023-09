En Afrique, la monnaie chinoise a damé le pion à celle russe. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication qui a été faite par le média économique russe RBC. Il indique en effet que, l’utilisation du rouble parmi les pays africains achetant des produits russes a connu une forte baisse. Ces différents pays préfèrent se tourner vers le yuan en quête de flexibilité, de stabilité et de sécurité. Le média économique s’est fondé dans sa publication sur les statistiques de la banque centrale de la Russie.

Selon les chiffres de l’institution bancaire, la part des paiements en roubles pour les exportations russes vers l'Afrique est passée de 23,7 % en juillet 2022 à 12,7 % en juillet 2023. Le commerce de l'Afrique avec la Russie a encore augmenté, passant de 2,3 pour cent des exportations russes à 3,7 pour cent au cours d’une période de 12 mois. La guerre en Ukraine, les sanctions économiques sont autant de facteurs ayant participé à ce résultat enregistré par la monnaie russe face à la Chine.

Le média économique met également l’accent sur une initiative qui a été prise par la Russie au sein des BRICS. Il s’agit d’une réduction qui est accordée à tous les pays qui souhaitent utiliser une autre devise que le dollar et l’euro dans les transactions. Mais RBC a rapporté que les pays africains ont « presque cessé de payer en roubles leurs exportations en provenance de Russie ». Le Yuan serait directement choisi à cause de sa plus grande convertibilité.