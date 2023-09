L'industrie de l'aviation est en constante évolution, et les compagnies aériennes cherchent constamment à élargir leur offre de services pour satisfaire les besoins diversifiés des voyageurs. Dans cette optique, Royal Air Maroc (RAM) et Air Sénégal ont récemment conclu un partenariat stratégique visant à offrir à leurs clients des options de voyage accrues et une connectivité plus transparente. Cette alliance vise également à renforcer leur position face à des concurrents de renom tels qu'Air France.

Le 27 septembre dernier, un protocole d'accord (MoU) a été signé entre Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, et Alioune Badara Fall, directeur général d'Air Sénégal, au siège de RAM à Casablanca. Cette collaboration vise à renforcer leur coopération à long terme et à favoriser une croissance durable dans le secteur de l'aviation. L'un des aspects clés de ce partenariat est l'accord de partage de code, qui permettra aux passagers des deux compagnies de réserver des vols sur le réseau de l'autre compagnie.

Ainsi, les clients de RAM pourront acheter des billets de voyage auprès du réseau de vente d'Air Sénégal, et vice versa. Cette démarche vise à élargir les choix de destinations pour les voyageurs et à faciliter la planification de leurs voyages. Le réseau de RAM couvre actuellement 75 destinations dans plus de 40 pays, y compris le Sénégal, grâce à une flotte diversifiée de 55 avions, comprenant notamment des B787 Dreamliners, des B737-800, des Airbus, des ATR, des Boeing et des Embraer. De son côté, Air Sénégal dessert environ 22 destinations dans 17 pays avec une flotte de 11 avions.

Ce partenariat offre aux passagers la possibilité de se connecter à deux aéroports internationaux majeurs, à savoir l'aéroport international Mohamed V de Casablanca (CMN) et l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar (DSS). Ils auront ainsi accès à un éventail de nouvelles destinations en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. De plus, ils bénéficieront d'une plus grande flexibilité en ce qui concerne les fréquences et les horaires de vol, améliorant ainsi leur expérience de voyage.

Abdelhamid Addou, PDG de RAM, a souligné que ce partenariat était le reflet des excellentes relations entre les deux pays, exprimant la volonté commune de construire une collaboration stratégique et durable avec Air Sénégal. En outre, il est intéressant de noter que RAM a récemment gagné en popularité au Niger en raison de sa fiabilité et de son sérieux alors qu'Air France, quant à elle, a été interdite de vol dans certains pays, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, en raison de différends diplomatiques.

Le partenariat entre Royal Air Maroc et Air Sénégal ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour les voyageurs, tout en soulignant l'importance de la coopération stratégique dans l'industrie de l'aviation moderne. Alors qu'Air France est confrontée à des obstacles diplomatiques dans certaines régions, cette alliance renforce la position des deux compagnies aériennes