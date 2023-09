Après le récent sommet des BRICS, l'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont été approuvés pour rejoindre le groupe des BRICS, comme annoncé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ces pays deviendront membres à compter de janvier 2024. Vladimir Poutine, le président russe, a salué l'arrivée de ces nouveaux membres, indiquant que cela renforcerait l'influence des BRICS à l'échelle mondiale. Il est à noter que certains pays, comme l'Algérie, qui avaient exprimé le souhait d'adhérer, n'ont pas été autorisés à le faire. Un refus qui a été vécu comme une déception du côté d'Alger tant le pays se chercher de nouveaux alliés.

L'Algérie, pays du Maghreb riche en histoire et en culture, a récemment fait face à une déception diplomatique après sa non-inclusion dans les BRICS, une alliance majeure des puissances économiques émergentes. Cette décision a eu lieu malgré les efforts de rapprochement et les déclarations du président Abdelmadjid Tebboune lors de ses visites en Chine et en Russie. Toutefois, loin de se décourager, le pays a montré son désir de renforcer sa position sur la scène internationale et cherche désormais des alternatives pour son expansion diplomatique.

En réponse à cette exclusion, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a adopté une position constructive et résiliente. Selon lui, même si l’Algérie n'a pas été acceptée au sein des BRICS, elle n’en garde aucune rancœur. Pour lui, cette alliance est composée de nations amies, et l'Algérie continuera de travailler avec elles sur d'autres terrains. De plus, l’Algérie dispose d'un éventail varié de partenaires internationaux, et cette situation ne freine en rien son ambition de tisser des liens plus solides à l'échelle régionale et mondiale.

Cependant, malgré cet échec, un nouvel horizon se dessine pour l'Algérie. Elle a manifesté un intérêt pour l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une plateforme regroupant plusieurs pays d'Asie centrale. L'intégration à l'OCS pourrait offrir à l'Algérie des avantages non seulement économiques mais aussi sécuritaires. Une adhésion à cette organisation pourrait ainsi symboliser une étape majeure dans la quête de l'Algérie pour une reconnaissance internationale accrue.

Avec certains défis et déceptions, l'Algérie démontre une détermination sans faille pour se forger une place de choix sur la scène internationale. Son désir de diversifier ses alliances montre une volonté de rester pertinente et d'explorer toutes les avenues possibles pour le développement et la coopération. Seul l'avenir nous dira si ces efforts porteront leurs fruits.