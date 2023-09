SRJ Sports Investments, le nouveau fonds saoudien axé sur le sport, fait une entrée fracassante dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA) en acquérant une participation minoritaire dans la Professional Fighters League (PFL). Cette annonce marque un moment significatif pour le pays, car il s'agit de la première incursion officielle de l'Arabie saoudite dans le domaine des MMA, bien qu'elle soit déjà active depuis plusieurs années dans les sports de combat, en accueillant et en finançant d'importants événements de boxe et de la WWE.

La nouvelle a été rendue publique récemment, alors que SRJ Sports Investments a dévoilé son accord avec la PFL. L'investissement s'élève à une somme impressionnante de 100 millions de dollars, selon nos recoupements d'informations, bien que la taille exacte de la participation dans la PFL ne soit pas encore claire. L'année précédente, la PFL avait été évaluée à 500 millions de dollars, ce qui donne une indication de l'ampleur de cette collaboration. L'un des aspects les plus remarquables de cet accord est que l'Arabie saoudite accueillera désormais d'importants événements à la carte de la PFL.

Cela représente une opportunité significative pour le pays de devenir un centre majeur pour les combats de MMA dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). La PFL MENA, une nouvelle ligue régionale, sera lancée en 2024, ce qui marquera un tournant important pour les fans de MMA dans cette partie du monde. Le YouTuber devenu combattant Jake Paul et l'ancien champion des poids lourds de l'UFC Francis Ngannou sont annoncés tous les deux pour combattre pour le PFL en pay-per-view l'année prochaine.

Lors de son lancement, la mission déclarée de SRJ était d'accélérer la croissance du secteur sportif en Arabie saoudite et dans la région MENA. Cette prise de participation dans la PFL correspond parfaitement à cet objectif ambitieux. Donn Davis, fondateur et président de la PFL, a exprimé sa satisfaction en déclarant : "La mission de PFL est de devenir le co-leader mondial du MMA avec notre mission axée sur le combattant et un format de saison sportive perturbateur. Cet investissement de SRJ poursuit la croissance monumentale que la PFL a connue à travers le monde, et il n'y a pas de meilleur partenaire dans le sport mondial que SRJ."

Il est important de noter que l'Arabie saoudite n'est pas étrangère aux investissements dans le domaine du sport. Le pays a adopté une approche agressive en investissant dans une variété de disciplines, notamment le football, le golf, la Formule 1 et le cyclisme. Cette nouvelle incursion dans les MMA renforce davantage sa position en tant que joueur majeur dans le paysage sportif international. Avec un investissement substantiel et la perspective d'accueillir d'importants événements, ce partenariat promet de propulser la PFL vers de nouveaux sommets et d'élargir l'influence du MMA dans la région. L'Arabie saoudite, de son côté, continue de diversifier ses investissements sportifs et de renforcer sa position sur la scène mondiale du sport.