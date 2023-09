Le constructeur américain basé en Californie aux Etats-Unis Lucid Group, pionnier de l'expérience électrique de luxe avec son modèle primé Lucid Air, a marqué l'histoire en Arabie Saoudite en ouvrant la toute première usine de fabrication automobile dans le royaume. Cette installation révolutionnaire, baptisée AMP-2, est stratégiquement située dans la ville économique du roi Abdallah (KAEC), à Djeddah, et marque une étape importante dans le développement économique de la région.

La première phase de l'usine AMP-2 a une capacité d'assemblage de 5 000 véhicules Lucid par an, mais ce n'est que le début. À terme, l'usine KAEC devrait avoir la capacité de produire jusqu'à 155 000 véhicules électriques par an, contribuant ainsi à la diversification de l'économie saoudienne. Le projet AMP-2 a bénéficié d'un soutien significatif du ministère de l'Investissement de l'Arabie saoudite (MISA), du Fonds saoudien de développement industriel (SIDF) et de la Cité économique du roi Abdallah (KAEC), mettant ainsi en évidence l'importance de cette initiative pour le développement économique du pays.

Dans le cadre de sa Vision 2030, l'Arabie saoudite s'est engagée à diversifier son économie, notamment en encourageant l'adoption de véhicules électriques. Lucid Group s'inscrit parfaitement dans cette démarche en soutenant la Saudi Green Initiative, visant à ce que 30 % des ventes de voitures neuves en Arabie Saoudite soient électriques d'ici 2030. Peter Rawlinson, PDG et CTO de Lucid Group, s'est exprimé avec enthousiasme : « Nous sommes ravis d'entrer aujourd'hui dans l'histoire en Arabie Saoudite en ouvrant la première usine de fabrication automobile du pays, qui produira nos véhicules électriques primés et soutiendra la vision du pays pour une économie plus durable et diversifiée. »

L'usine AMP-2 a déjà commencé à assembler les premiers véhicules Lucid Air en utilisant le processus de semi-démontage (SKD). À terme, elle passera à la production complète d'unités de construction (CBU) avec une capacité annuelle supplémentaire de 150 000 voitures. L'impact de l'usine AMP-2 va bien au-delà de la production automobile. Elle jouera un rôle majeur dans la création d'emplois en Arabie Saoudite en offrant des opportunités aux talents locaux et en proposant une formation de développement des compétences d'experts en collaboration avec le Fonds de développement des ressources humaines (HRDF).

Cela contribuera à renforcer la main-d'œuvre du pays et à attirer davantage d'investissements. L'emplacement stratégique de l'usine près de Djeddah permettra également de développer la chaîne d'approvisionnement nationale, stimulant la croissance à long terme et créant une demande pour les fournisseurs locaux. Faisal Sultan, vice-président et directeur général du Moyen-Orient du groupe Lucid, a souligné l'importance de cette étape en déclarant : « Aujourd'hui est un moment de fierté pour nous tous chez Lucid, car nous jouons un rôle dans l'histoire de l'Arabie saoudite et créons une valeur économique à long terme pour le pays. »

L'inauguration officielle de l'usine AMP-2 s'est déroulée lors d'un événement VIP en présence de personnalités éminentes, dont SE Yasir O. Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, Turqi Alnowaiser, président du conseil d'administration de Lucid Group, Peter Rawlinson, PDG et directeur technique de Lucid Group, ainsi que Faisal Sultan, vice-président et directeur général de Lucid Group pour le Moyen-Orient. Des clients privilégiés ont également reçu leurs premiers véhicules Lucid Air lors de cet événement historique.