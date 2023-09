La Chine, dans sa quête de renforcer sa position sur l'échiquier mondial, a déployé des efforts considérables pour moderniser son armée. En investissant massivement dans la recherche, l'innovation et la formation, Pékin souhaite développer une force armée à la pointe de la technologie, capable de répondre aux exigences du XXIe siècle. Cette modernisation intervient dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis, les deux superpuissances se livrant à une compétition acharnée pour la domination régionale et mondiale. Les enjeux géopolitiques, tels que les revendications territoriales en mer de Chine méridionale et la course à la supériorité technologique, exacerbent ces tensions et soulignent l'importance pour la Chine de disposer d'une armée robuste et agile, prête à faire face aux défis de demain.

Récemment, des chercheurs chinois ont franchi une étape significative dans cette direction, ayant testé avec succès le tout premier dispositif de détection de sous-marins basé sur la technologie de communication de prochaine génération, la 6G selon le site spécialisé South China Morning Post. Cette technologie de pointe utilise la gamme terahertz, qui se situe entre les micro-ondes et les rayonnements infrarouges. Elle a la capacité non seulement de transporter une quantité considérable d'informations par rapport aux méthodes de communication existantes, mais également de collecter des informations sur l'environnement.

Une technologie non négligeable

Par exemple, certains aéroports chinois utilisent déjà des dispositifs de détection terahertz pour repérer des objets illégaux dissimulés sous les vêtements des passagers. Cette récente percée en matière de détection de sous-marins est rendue possible grâce à des investissements massifs dans la recherche 6G, ce qui a conduit à des avancées significatives, permettant une application à grande échelle de cette technologie.

Les implications géopolitiques de cette découverte sont énormes. Face à des tensions croissantes avec les États-Unis, notamment en ce qui concerne les plans américains et sud-coréens de sous-marins nucléaires, la Chine a un besoin urgent de renforcer ses capacités de défense. La capacité de détecter des sous-marins avec une telle précision et de recueillir des renseignements critiques comme la signature sonore ou le modèle du sous-marin donne à la Chine un avantage stratégique dans la mer de Chine méridionale et au-delà.

Au-delà de la détection

L'innovation ne s'arrête pas à la simple détection. Les chercheurs suggèrent que cette technologie pourrait également être utilisée pour la communication sous-marine. Un sous-marin pourrait, par exemple, établir un contact avec des avions alliés en encodant des messages dans des vibrations de surface trop minuscules pour être détectées par des forces ennemies. Cela ouvrirait la voie à des opérations militaires coordonnées et à grande échelle, renforçant davantage la position de la Chine en tant que puissance navale dominante.

Alors que la 6G émerge comme une technologie révolutionnaire, la Chine se positionne à l'avant-garde de son adoption et de son application dans le domaine militaire. Dans un monde où les enjeux géopolitiques évoluent rapidement, la capacité d'innover et d'adopter rapidement de nouvelles technologies sera déterminante pour définir les leaders mondiaux du futur.