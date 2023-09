La Russie, dans sa volonté stratégique d'être un acteur majeur sur le marché mondial des drones, s'engage fermement à structurer et à développer son industrie aéronautique sans pilote. Cette décision s'inscrit dans un contexte global où l'industrie des drones connaît une expansion rapide, avec des pays tels que les États-Unis, la Chine, Israël, la Turquie et l'Iran qui dominent actuellement le marché grâce à leurs technologies innovantes et à leur expertise. Jusqu'à présent, la fabrication des drones en Russie était principalement le fait de passionnés du secteur.

Cependant, pour passer d'une production fragmentée à une industrie robuste et compétitive, le gouvernement russe envisage de créer sa propre infrastructure industrielle et logicielle. Cela s'accompagnera de mesures visant à stimuler la demande de ces produits. Dans cette optique, huit centres de recherche et de production de drones sont prévus d'être établis dans le cadre d'un projet national, avec la mise en place de trois d'entre eux en 2024 et des cinq restants en 2025.

En renforçant la recherche et le développement, le gouvernement cherche également à garantir une base financière solide pour cette industrie en herbe. En août 2023, il a été annoncé la création d'un fonds spécial dédié au développement des systèmes aéronautiques sans pilote. Doté d'un budget de près de 10 milliards de roubles, ce fonds est le fruit d'une collaboration entre le Fonds souverain de technologie de l'Initiative technologique nationale et la société de conception de drones, Transport du Futur.

Une course contre la montre

Avec la capitale, Moscou, ayant déjà enregistré une augmentation de plus de quatre fois de sa production de drones, il est évident que l'industrie locale est en plein essor. Cette initiative du gouvernement russe intervient à un moment crucial, où la course à la domination du marché des drones est féroce, avec des géants comme General Atomics, Northrop Grumman, AeroVironment, DJI et EHang se démarquant déjà. La Russie a fait face à une riposte farouche des forces ukrainiennes aidées par les occidentaux et équipés de drones locaux et turcs redoutablement efficaces au début de la guerre.

La démarche de la Russie n'est pas isolée. Dans un monde où les drones jouent un rôle de plus en plus central, tant sur le plan civil que militaire, chaque nation cherche à affirmer sa présence. Cependant, avec l'impulsion gouvernementale et les investissements conséquents dans le domaine, la Russie s'efforce de ne pas rester à la traîne et de se positionner comme un acteur incontournable dans les années à venir.