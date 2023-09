Les forces de l'ordre ont démantelé un réseau de fabricants de champagnes et de liqueurs frelatés à Cotonou. L'annonce a été faite le vendredi 8 septembre 2023 par la direction départementale de la police du Littoral. Les enquêtes ayant permis d'arrêter les membres de ce réseau ont été ouvertes après des informations persistantes qui sont parvenues à la police. Après avoir reçu « des informations persistantes faisant état de l'existence d'un vaste réseau de fabrication de champagnes et de liqueurs frelatés sur son territoire de compétence », la direction départementale de la police du Littoral a mis les bouchées doubles pour épingler ce réseau de fabricants illégaux.

En effet, après avoir eu vent de la situation, les éléments du commissariat du 6ème arrondissement de Cotonou ont entamé des investigations. Lesquelles investigations ont permis d'interpeller le vendredi 1er septembre 2023, trois (03) individus dont une femme d'après les informations rapportées par la police. Des perquisitions effectuées aux domiciles et boutiques des individus épinglés aux quartiers Akogbato, Yénawa, Minonchou et au marché Dantokpa dans la ville de Cotonou ont permis de mettre la main sur « une cargaison de champagnes et liqueurs frelatés, des bouchons et des étiquettes de champagne ». Beaucoup d'autres produits et instruments entrant dans la fabrication et le conditionnement des champagnes et liqueurs contrefaits ont également été saisis par la police.