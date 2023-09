La hiérarchie de la Police républicaine du Bénin a exprimé son inquiétude grandissante quant aux comportements déviants de certains de ses membres, notamment ceux impliqués dans des actes de rançonnement à l'encontre des citoyens. Ces pratiques, non seulement inacceptables, vont à l'encontre des valeurs fondamentales de l'institution et érodent la confiance qui devrait prévaloir entre la police et la communauté. Plus alarmant encore, ces actes de rançonnement persistent malgré de multiples rappels à l'ordre.

Appel à la dénonciation par les citoyens

Pour combattre ce fléau, la Police républicaine encourage vivement les citoyens à signaler tout incident de rançonnement dont ils pourraient être victimes ou témoins. L'initiative vise à responsabiliser les coupables et à renforcer la transparence. Plusieurs moyens de communication ont été mis à disposition du public, y compris un numéro dédié de l'Inspection technique et un autre pour le secrétariat particulier. "Dans le souci d'y mettre un terme, nous demandons aux citoyens de dénoncer sans complaisance tout acte de rançonnement dont ils sont victimes ou même dont ils ont connaissance. Dans cette optique, nous les encourageons vivement à utiliser, outre les canaux habituels pour joindre gratuitement la Police républicaine, le numéro de l'Inspection technique, le 62091515 ou celui du secrétariat particulier, le 21318440." peut-on lire dans un communiqué officiel.

L'importance de la dénonciation

La coopération du public est un élément clé pour éradiquer ce problème. En dénonçant les actes de rançonnement, les citoyens participent activement à la restauration de l'intégrité de l'institution. Ils contribuent ainsi à mettre fin à un cycle d'impunité qui non seulement porte atteinte à la réputation de la police mais met aussi en danger la sécurité publique et le bien-être de la communauté.

Reconsolidation des efforts

L'institution policière tient à rappeler que sa mission fondamentale est la protection des citoyens et de leurs biens. En conséquence, toute violation des règles d'éthique et des principes fondamentaux de la Police républicaine expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires sévères. En résumé, la Police républicaine du Bénin est déterminée à mettre un terme aux pratiques inacceptables au sein de ses rangs et appelle à une collaboration étroite avec les citoyens.