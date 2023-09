La deuxième édition du Festival des Cultures et Sports d’Agoué (FeCuSA) a été officiellement lancée ce samedi 09 septembre à Agoué, au centre d'accueil et de sécurité des enfants. Cet événement a rassemblé les fils et filles de la localité y compris ceux de la diaspora. Plusieurs activités culturelles et sportives sont prévues au cours de cet événement qui s'achèvera le 16 septembre 2023.

Œuvrer pour la pérennisation et la révélation du patrimoine culturel d'Agoué au monde entier est l'objectif principal du Festival des Cultures et Sports d’Agoué (FeCuSA). À l'entame du Fecusa, Elvis Horacio Sodji, commissaire générale de ce festival a remercié tous les participants pour l'intérêt porté à cette initiative qui vise le bonheur de tous les ressortissants de cette localité. ‹‹ Votre présence témoigne de l'amour que vous avez pour cette cité dont les valeurs il y a quelques années s'étiolaient allègrement ››, a-t-il déclaré. Des spectacle de bourian, de kpodjiguèguè, des prestations d'artistes et des théâtres sont autant d'activités culturelles qui vont meubler ce festival. C'est aussi le moment opportun pour que chaque ressortissant d'Agoué réfléchisse à ce dont il est capable pour faire rayonner le patrimoine culturel de sa commune partout où il se trouve. Agoué est région balnéaire et une ville cosmopolite qui regorge beaucoup de potentialité qui suscite l'engouement des touristes.