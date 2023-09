''Valorisation des savoirs endogènes : gage d’un développement durable". C'est le thème du 8ème colloque scientifique international de l’Université d’Abomey-Calavi. Lequel colloque a été lancé le lundi 25 septembre 2023 à l’amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'UAC et tiendra son cours jusqu'au 29 septembre prochain. Lancé le 25 septembre 2023, le 8e colloque scientifique international de l'Université d'Abomey-Calavi a pour objectif principal de raviver la mission de l'UAC d'exploration des récentes avancées dans les domaines scientifiques, de discuter des défis actuels et futurs et de renforcer les bases d'une collaboration entre les chercheurs et les utilisateurs des produits et solutions scientifiques pour la construction d'un mieux-être pour tous,

UAC au Bénin : suspension des activité pédagogiques et TD Toutes les activités pédagogiques et travaux dirigés seront suspendus dans toutes les entités de l'Université d'Abomey-Calavi du 25 au 29 septembre 2023. Cette décision a…

Selon le président du comité d'organisation, le professeur Valentin Wotto, toutes les communications qui auront lieu dans le cadre des cinq jours du colloque s'articuleront autour du thème ‹‹ Valorisation des savoirs endogènes : gage d’un développement durable ››. Un thème dont la ministre de l'enseignement supérieur Eléonore Yayi Ladékan a salué la pertinence. Elle a laissé entendre que ce thème s'inscrit dans la droite ligne des réformes en cours en matière de recherche et d'innovation en ce sens qu'il vise à contextualiser les acquis de la recherche avec les réels problèmes de développement du pays.

En initiant cet événement, l'UAC entend maintenir le cap sur la conceptualisation, la promotion et la valorisation des savoirs endogènes. ‹‹ En se maintenant sans discontinuer dans cette dynamique, nous entendons impulser un souffle nouveau à la contribution légitimement attendue de la part des universités en vue d'un développement durable ››, a affirmé le recteur de l'UAC, Félicien Avlessi. Il pense que l'engouement manifesté pour la 8e édition du colloque qui a connu la présence de chercheurs et enseignants-chercheurs en provenance entre autres, d'une vingtaine de pays d'Afrique anglophone et francophone, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie du Sud et la promesse d'effervescence intellectuelle et scientifique dont les prochains jours sont chargés montrent que ce thème est un centre d'intérêt tout aussi actuel que partagé.

Même si certaines connaissances endogènes sont dépassées, le professeur en histoire et archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi, Obarè Bagodo qui a animé la conférence inaugurale ayant pour thème ‹‹ Savoirs endogènes africains, complexité technoscientifique du 21e siècle et nouvelle éthique de développement viable ››, a notifié que le mieux est de faire un raccordement entre les savoirs endogènes vivants, au lieu de détourner les regards de toutes les richesses endogènes. Car, selon le deuxième vice recteur de l'UAC, Aliou Saïdou, il est impossible de disposer d'une science durable sans se baser sur les savoirs endogènes.

La particularité du 8e colloque scientifique international de l'UAC réside dans le couplage des doctoriales de l'Université d'Abomey-Calavi. Au cours de cet événement, une conférence inaugurale et 5 conférences plénières seront animées par des enseignants chercheurs de grande réputation. Sont prévus 956 communications dont 913 communications orales et 43 posters pour le colloque; 347 communications orale et 78 présentations de posters sans oublier les 80 candidats du concours ''Ma thèse en 180 secondes'' pour les doctoriales. 70 stand sont installés pour l'exploration des innovations scientifiques et technologiques.