Deuil à la mairie de Djakotomey. Le numéro un de la mairie s'ést éteint ce vendredi 08 septembre 2023 selon nos recoupements d'informations. L'octogénaire, qui était également le doyen d'âge parmi les maires du Bénin, laisse derrière lui un héritage politique. Bruno Fangnigbé, membre actif du parti Union Progressiste le Renouveau (UPR), qui avait été élu à la tête de l'hôtel de ville de Djakotomey lors des dernières élections communales et municipales, est l'une des grandes figures de la région

Le décès du maire Bruno Fangnigbé de Djakotomey survenu ce vendredi plonge la mairie et toute la communauté locale dans une profonde tristesse. L'illustre disparu avait progressivement ces derniers mois réduit son activisme mais demeurait une figure politique incontournable dans la commune de Djakotomey comme l'ancien président de l'Assemblée nationale Bruno Amoussou également ancien président du parti Union Progressiste de la majorité présidentielle. La disparition de l'ex-maire Bruno Fangnigbé laisse un vide difficile à combler, non seulement au sein de la mairie mais aussi dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu et apprécié pour son engagement envers le bien-être de la population.