Le premier forum du secteur privé pour la nutrition a été lancé à Cotonou ce mardi 12 septembre 2023 en présence du ministre d'Etat chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané et du coordinateur résident du système des Nations-Unies au Bénin Salvator Niyonzima. Ayant pour objectif principal de favoriser l'accès à une alimentation équilibrée et variée des enfants de 6 à 23 mois, cette activité prendra fin le 14 septembre prochain.

L'Unicef, le gouvernement béninois, les sociétés d’investissements, les entreprises intervenant dans l'alimentation et les philanthropes se sont rassemblés ce 12 septembre à Cotonou dans le cadre du premier forum du secteur privé pour la nutrition qui prendra fin le 14 septembre 2023. Cette rencontre est l'occasion choisie pour discuter de la manière dont les expertises et les efforts peuvent se conjuguer et se compléter au profit des jeunes enfants, en particulier, ceux âgés de 6 à 23 mois. Pour amorcer un changement de paradigme, prévenir la malnutrition et fournir aux jeunes enfants les aliments nutritifs et diversifiés dont ils ont besoin pour leur développement, tel que l'envisage l’Unicef à travers son initiative « First Foods » (ou premiers aliments de l’enfant). Ce forum vise à accélérer la transformation des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre pour assurer une alimentation riche et diversifiée des jeunes enfants. Plus de 3,1 milliards de personnes n'avaient pas accès à une alimentation équilibrée et saine en 2021 a notifié Salvator Niyonzima, coordinateur résident du système des Nations- unies au Bénin. 1/3 de ces personnes vivent en Afrique et la zone sub-saharienne compte plus de 90% de ce tiers. ‹‹ Et malheureusement, ceci n'est pas prêt de s'améliorer si nous n'agissons pas ensemble et vite ››, a-t-il ajouté. Lors de cette activité, le ministre du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a rappelé les efforts fournis par le gouvernement pour améliorer la sécurité alimentaire au Bénin.