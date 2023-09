L’incendie qui a eu lieu le samedi 23 septembre 2023, à Sèmè Kraké a fait du bruit hors des frontières béninoises. Au nombre des personnalités qui ont réagi après l’incident qui a fait 35 morts et 20 blessés, figure Macky Sall, président du Sénégal. Ce dernier a présenté ses condoléances à son homologue Patrice Talon ainsi qu’à tout le peuple béninois. Pour ce faire, le chef de l’État sénégalais a publié un message sur le réseau social X (anciennement Twitter). « Je présente mes condoléances émues au président Patrice Talon et au peuple béninois ami et frère suite au décès de plusieurs personnes dans l’explosion d’un dépôt de carburant. Paix à l’âme des victimes » a-t-il écrit.

Boni Yayi s’était rendu sur les lieux de l’incendie

Notons que plusieurs personnalités politiques béninoises ont réagi suite à l’incendie de Sèmè Kraké. Parmi elles, figure l’ancien chef de l’État béninois, Boni Yayi, qui s’était rendu sur les lieux de l’incendie. Selon plusieurs journaux locaux, la visite de l’ex-président avait eu lieu le dimanche 24 septembre 2023. Il a saisi l’occasion pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. Aussi, a-t-il « également exprimé des mots de courage à l’endroit des familles des blessés ». Pour rappel, après l’incendie, les autorités béninoises se sont aussi mobilisées, dans le but d'éviter de tels incen. Le ministre béninois de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon, avait confié une mission aux maires et aux secrétaires exécutifs du pays.

Dans le communiqué, signé par le ministre, il est écrit : « Suite à l’incendie survenu à Sèmè-Kraké, le samedi 23 septembre, et pour éviter la survenue de pareille situation dans d’autres localités, il vous est demandé de vouloir bien prendre des dispositions nécessaires afin de faire le point exhaustif des sites d’entrepôt d’essence dans les villages ou quartiers de ville de votre circonscription administrative respective ». Le ministre continue en indiquant que ledit point est attendu au ministère de la Décentralisation « le mardi 26 septembre à 17 heures au plus tard ».