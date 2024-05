Maghreb: ce pays est le premier exportateur de véhicule d’Afrique

Photo Cédrick Aïtchedji

Le Maroc, une région du Maghreb, s’affirme comme le leader incontesté des exportations de véhicules en Afrique, surpassant même l’Afrique du Sud en volume. En 2023, le royaume chérifien a enregistré une performance remarquable, propulsant l’industrie automobile au sommet des secteurs exportateurs du pays.

Une domination en volume et en valeur

Le Maroc a produit 535 825 véhicules en 2023, dont 471 950 voitures particulières. De ce total, environ 470 000 unités ont été exportées, largement devant les 399 594 véhicules expédiés par l’Afrique du Sud. Cette performance est en grande partie due aux contributions majeures des usines de Renault et Stellantis, deux géants de l’industrie automobile implantés dans le pays.

Publicité

En termes de valeur, les exportations du secteur automobile marocain ont atteint un record de 141,76 milliards de dirhams (14,3 milliards de dollars), marquant une augmentation de 27% par rapport à 2022. Cette progression souligne l’importance croissante du secteur automobile dans l’économie marocaine, qui représente désormais 33% des exportations totales du pays.

Un secteur en pleine expansion

La production automobile en Afrique a atteint 1,17 million d’unités en 2023, en hausse de 14,5% par rapport à l’année précédente. Le Maroc, avec sa stratégie orientée vers l’exportation, joue un rôle central dans cette croissance. En effet, environ 90% des véhicules produits dans le pays sont destinés aux marchés étrangers, notamment européens.

La Tunisie, bien que ne produisant pas de véhicules complets, contribue également à l’industrie automobile mondiale en exportant des composants. Cette dynamique de sous-traitance et de délocalisation renforce la position de l’Afrique dans la chaîne de valeur globale de l’automobile.

Une contribution significative à l’économie nationale

Le succès de l’industrie automobile marocaine a des répercussions positives sur l’économie du pays. En plus de réduire le déficit commercial, ce secteur dépasse largement les performances de l’agriculture et des phosphates, traditionnellement des piliers de l’économie marocaine. Avec des exportations respectives de 83,14 milliards de dirhams pour l’agriculture et 76,14 milliards de dirhams pour les phosphates, l’automobile se distingue comme le principal moteur économique.

Publicité

Perspectives d’avenir

Le Maroc et l’Afrique du Sud, principaux exportateurs de véhicules en Afrique, continuent de renforcer leur position sur le marché mondial. La stratégie marocaine, axée sur la qualité de production et l’attrait pour les multinationales, semble porter ses fruits. Avec une infrastructure en constante amélioration et un soutien gouvernemental fort, le Maroc est bien placé pour maintenir et même accroître sa domination dans l’exportation de véhicules.