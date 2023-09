La sélection béninoise de football ne participera pas aux matchs de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024, qui se jouera en Côte d’Ivoire. En effet, les guépards ont été éliminés lors de la phase finale. Si cette élimination peut surprendre certains, ce n’est pas le cas de Mickaël Poté, joueur de longue date de l’équipe béninoise de football. Pour ce dernier, cette élimination est logique. Il estime d'ailleurs qu’elle se pressentait depuis plusieurs matchs. « Ça part de beaucoup plus tôt, notamment le match aller contre le Mozambique à domicile (0-1) et après la défaite au Sénégal (3-1). Donc, pour moi, elle est malheureusement logique parce que ça aurait été miraculeux de se qualifier au dernier match » a-t-il déclaré.

« Je trouve que c'est une grosse erreur »

Mickaël Poté a toutefois fait des propositions pour permettre aux Guépards de sortir de l’ornière. « Aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu trop livrés à nous-mêmes. Pour la sélection, chacun fait ce qu'il veut. Nos dirigeants ne nous consultent pas. On ne demande l'avis de personne et je trouve que c'est une grosse erreur. J'espère qu'avec ça, on va penser autrement et mettre un peu notre ego de côté, accepter les défaites pour essayer de repartir correctement à zéro » a déclaré le footballeur international. Pour l’attaquant du Magusa Türk Gücü, tout y est pour que les Guépards réussissent.

« Ce ne sont pas les moyens, les joueurs ou les structures qui manquent, mais c'est plutôt les bonnes personnes qui vont choisir les bonnes personnes. La dernière campagne en 2019, on était unis, dirigeants, joueurs, staff, tout le monde. Quand on va tous dans le même sens, on est inarrêtable » a-t-il ajouté. Pour rappel, les propos de Mickaël Poté interviennent après ceux du technicien franco-allemand Gernot Rohr. Selon ce dernier, « ce qui s’était passé sur le terrain, c’était très intéressant ». Pour lui, le match contre le Mozambique (3-2 en faveur des Mambas) « était un match plein avec beaucoup d’émotion » et ils (les Guépards) étaient qualifiés pendant une quinzaine de minutes.