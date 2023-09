Le parcours de l’ancien président de la République du Bénin n’est pas passé inaperçu aux yeux des organismes de promotion de la paix. En effet, l’ex-chef de l’État, qui était aussi banquier central, banquier commercial, ou encore Président de la Banque Ouest Africaine de Développement, sera bientôt honoré. L’homme politique âgé de 71 ans va recevoir le prix du leader le plus remarquable dans la promotion de la paix en Afrique. Le septuagénaire recevra ledit prix à l’île Maurice, les 02 et 03 octobre 2023, sous la supervision du conseil de développement économique et du ministère des Finances et de la planification du pays.

Il a démontré un grand respect pour la Constitution

Le parcours de Boni Yayi est marqué par une diversité de rôles et de responsabilités. Il a également été conseiller aux affaires monétaires et bancaires du président du Bénin avant d'assumer la présidence de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Il a ensuite été élu président du Bénin Démocratique et a exercé ses fonctions de 2006 à 2016. Tout au long de son mandat, il a démontré un grand respect pour la Constitution de son pays. Sous la direction du président Boni Yayi, le Bénin a organisé des élections sans heurts et sans exclusion de partis politiques. L'une des marques distinctives du leadership de Boni Yayi a été sa capacité à résoudre des crises sur le continent africain.

Dans ce cadre, il a joué un rôle essentiel dans la résolution des conflits en Érythrée, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, au Burundi, au Rwanda et en République Démocratique du Congo. En 2012, aux côtés des autorités maliennes, il a appelé à l'intervention de l'OTAN pour empêcher l'infiltration de djihadistes depuis la Libye, contribuant ainsi à prévenir une crise majeure au Mali. En plus de cela, Boni Yayi s'était impliqué dans la résolution des conflits nationaux, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée-Bissau, au Ghana et en Sierra Leone. Il est actuellement médiateur pour gérer la transition en Guinée, témoignant de sa détermination à promouvoir la paix et la démocratie sur le continent.