Alors que le débat sur l’abandon du Dollar fait rage au sein des pays qui constituent les BRICS, un ancien ministre des Finances du Zimbabwe met en garde les autorités de son pays qui souhaitent rejoindre cette instance. Pour ce ministre du nom de Tendai Biti, si Emmerson Mnangagwa décide d'abandonner le dollar, la situation économique du pays serait un « désastre ». Ces commentaires interviennent alors que le Zimbabwe a fait le vœu de rejoindre la nouvelle banque de développement des BRICS.

Dans une récente publication qui a été faite par ce dernier, il fait savoir que tout éloignement du Dollar est une « tentative loufoque de suivre le programme mondial de dédollarisation poursuivi par les BRICS et d'autres partisans du nouvel ordre mondial ». « Cette décision sera un désastre absolu et coûtera cher aux travailleurs et aux retraités », a-t-il formellement indiqué. Cet ancien ministre intervient dans un contexte d’intenses discussions sur la possibilité de tourner dos au Dollar.

Pour lui, il est clair que le Zimbabwe ne dispose pas des conditions économiques nécessaires pour abandonner le dollar. Au sein des BRICS, le sujet continue de faire objet de houleux débats. L’option d’une création de monnaie unique n’est pas encore adoptée par tous. Au cours des dernières rencontres, aucune décision formelle n’a été annoncée sur le sujet qui capte toutes les attentions.

En attendant, la banque des banques BRICS entame son parcours de dédollarisation en augmentant les prêts dans les monnaies locales des membres. Le Zimbabwe, pour sa part, fait face à un fort taux d’inflation depuis des années. Malgré l’existence de la monnaie propre au pays, le dollar américain est utilisé dans 75 % de toutes les transactions au Zimbabwe. Toutes les dispositions qui avaient été prises par le Zimbabwe contre le dollar américain avaient été annulées à un moment donné à cause des difficultés.