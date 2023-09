La tenue scolaire au Burkina Faso est sur le point de subir une transformation remarquable. Suite à l’annonce du ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Joseph André Ouédraogo, les écoliers burkinabè devraient porter des uniformes en Faso Dan fani lors de la prochaine rentrée scolaire. Cette décision, révélée à l’issue du Conseil des ministres du 9 août 2023, a été accueillie avec enthousiasme par une majorité de la population.

L'initiative est bien plus qu'un simple changement d'uniforme. Elle promeut l'identité nationale et soutient l'économie locale. Cependant, malgré l'enthousiasme, certaines tisseuses ont exprimé des préoccupations quant à la mise en œuvre de cette politique. La proximité de la rentrée scolaire et l'absence apparente de commandes suggèrent des défis logistiques. En réponse, le gouvernement a clarifié que l'adoption de cette tenue serait progressive et non contraignante sur une période de quatre ans. Le ministre a également rassuré que les écoliers ne seraient pas exclus pour non-respect de cette mesure.

Cette décision fait écho à un précédent engagement du gouvernement en faveur du Faso Dan fani. Quelques semaines auparavant, il a été révélé que les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche du Burkina Faso adopteraient une nouvelle toge en Faso Dan fani pour les cérémonies officielles. Celle-ci, conçue par des stylistes burkinabè, symbolise une volonté nationale de valoriser et de promouvoir les talents locaux. Une nation fière de ses racines tisse lentement mais sûrement son identité dans le tissu de son éducation.