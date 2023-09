C'est une information qui a fait le tour de la toile la nuit dernière. Le pouvoir du président Traoré vient de confirmer la nouvelle. Le gouvernement de transition du Burkina Faso a en effet dévoilé qu'une tentative de coup d'État a été déjouée le 26 septembre 2023. Selon le communiqué officiel, les services de renseignement et de sécurité nationaux ont agi promptement pour contrer cette tentative, entraînant l’interpellation de plusieurs officiers et individus impliqués. D’autres sont toujours activement recherchés.

Les informations partagées indiquent que les auteurs présumés de la tentative avaient pour objectif de déstabiliser les institutions républicaines et de plonger le pays dans le chaos. Ces individus, (dont certains ont prêté serment pour défendre la patrie selon le communiqué officiel), sont accusés de s’être écartés de leur devoir, mettant en péril la sécurité et la souveraineté nationales dans un contexte déjà tendu par la menace terroriste.

En réaction à cette tentative, le gouvernement a salué l'action des Forces de défense et de sécurité et a rendu hommage à la population, en particulier à la jeunesse, pour leur engagement envers la protection de la patrie. Le communiqué souligne l’importance de cet engagement dans la défense des valeurs et de la souveraineté nationales.

Des investigations en cours

Par ailleurs, le gouvernement a rassuré la population que des investigations approfondies sont en cours et que toute la lumière sera faite sur cet incident. Il a également appelé à la vigilance face à la désinformation et aux rumeurs, notamment celles circulant sur les réseaux sociaux et impliquant certaines personnalités et représentants diplomatiques du pays.

En attendant de plus amples informations et conclusions des enquêtes en cours, le gouvernement insiste sur l'importance de la vigilance collective et de l’unité nationale pour maintenir la stabilité du Burkina Faso et préserver les acquis démocratiques du pays.