Le monde connaît présentement une effervescence autour des innovations technologiques. Ces nouveaux outils contribuent grandement à bouleverser notre quotidien et nous offre la possibilité d’entrevoir de nouvelles perspectives. De grands groupes rivalisent d’ingéniosité afin de proposer des applications qui améliorent sans cesse notre quotidien. Dans le domaine des télécommunications par exemple les plus importantes firmes du domaine ne ménagent aucun effort pour proposer l’innovation qui va faire mouche.

Au cours du mois dernier, Huawei, le géant chinois des télécoms avait fait l’annonce de l'arrivée sur le marché d'une innovation unique en son genre qui allait être en mesure de surpasser la technologie Bluetooth. Cette innovation c’est NearLink et elle vient d’être officiellement lancée. NearLink est la nouvelle gamme de technologie de connexion sans fil à courte portée du groupe Huawei. La firme chinoise a fait très fort, car NearLink combine à la fois les caractéristiques du Wi-Fi et du Bluetooth dans le but d’amplifier la vitesse de transfert de données entre les appareils.

Nous ne sommes pas en présence d’un système d’envoi classique. La technologie d’Huawei offre une consommation d’énergie inférieure à 60 %. Elle offre une vitesse de transmission de données six fois supérieure à ce qui est présent sur le marché. Notez également que NearLink possède une anti-inférence améliorée de 7 dB. Ce dernier paramètre donne la garantie à l’utilisateur d’accéder à une connexion plus stable pour l’envoi des données. De plus, cette innovation est capable de doubler la distance de couverture du Bluetooth et offre 10 fois plus de connexion réseau.

Pour de nombreux experts du domaine, NearLink offre des spécificités jamais vues auparavant. De sources bien introduites, la nouvelle technologie sans fil de Huawei va équiper plusieurs types d’appareils très prochainement. On peut citer par exemple, les smartphones, les ordinateurs portables ainsi que les montres intelligentes. NearLink sera aussi présent dans l’internet des objets (IoT), les véhicules électriques et les équipements de fabrication industrielle. À court terme, la technologie sans fil sera intégrée dans le système d’exploitation HarmonyOS 4 de Huawei.

Notons que la présence du NearLink est déjà effective dans le Mate 60. Les responsables du groupe chinois ont exprimé leur satisfécit suite à l’avènement de NearLink et mettent en avant le fruit d’une saine collaboration entre plusieurs entreprises. Dans un communiqué, la multinationale a livré ceci : "Cette technologie rassemble la collaboration collective de plus de 300 entreprises et institution de premier plan au pays et à l’étranger". De sources concordantes des mastodontes technologiques comme Hisense, Honor et Lenovo ont grandement contribué à cette révolution de même que le Taïwanais Mediatek et le français St. Gobain. L’américain Apple, grande rivale de Huawei a d’ores et déjà annoncer qu’elle va bientôt lancer une technologie sans fil qui va concurrencer valablement le NearLink.