Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres et les plus riches de notre époque, a une perspective unique sur la valeur de l'argent et du temps. Dans une interview accordée en 2016 à l'émission "The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations" de Bloomberg, le président de Berkshire Hathaway a exprimé des idées qui ont marqué les esprits. Il a déclaré sans équivoque : "L'argent ne m'est d'aucune utilité. Le temps m’est utile". Cette déclaration puissante nous rappelle que la richesse matérielle n'est pas nécessairement le but ultime de la vie.

Buffett, malgré sa fortune colossale, ne trouve aucune utilité à posséder plusieurs maisons ou à s'offrir un luxueux bateau. Pour lui, ces possessions matérielles n'apportent pas de sens à sa vie. Au lieu de cela, il accorde une valeur inestimable au temps qui lui reste à vivre. À l'âge de 86 ans lors de l'interview, Warren Buffett était toujours actif, travaillant avec acharnement. Il se moquait gentiment des loisirs que beaucoup de gens de son âge privilégiaient, comme se détendre ou jouer à des jeux de palets.

Pour lui, le véritable bonheur résidait dans la possibilité de faire chaque jour ce qu'il aimait, entouré des personnes qu'il chérissait. Selon lui, il n'y avait rien de mieux que cela. Ce titan des affaires a également partagé ses sources de joie dans la vie : gérer son entreprise, réaliser des investissements judicieux, et bien sûr, passer du temps précieux en famille. Berkshire Hathaway, qu'il considère comme son œuvre d'une vie, est pour lui une toile infinie à peindre. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, et c'est un jeu auquel on peut continuer à jouer.

Buffett nous rappelle que gagner au jeu de la vie ne signifie pas nécessairement accumuler des milliards ou diriger un empire commercial. Il existe de nombreuses façons de tirer le meilleur parti de notre temps. Pour l'Américain moyen, l'argent a une utilité incontestable. Si vous économisez et investissez judicieusement tout au long de votre carrière, vous pouvez vous préparer à une retraite confortable. Les comptes d'épargne à intérêt élevé, les avantages fiscaux des comptes de retraite tels que le 401(k) ou l'IRA, et la diversification de votre portefeuille d'investissement sont des outils essentiels pour garantir une retraite sereine.

L'argent bien géré peut également vous permettre de réaliser des rêves, que ce soit la détente dans une maison au bord d'un lac ou une retraite anticipée. En planifiant soigneusement vos finances, vous pouvez retarder votre souscription à la sécurité sociale, augmentant ainsi le montant de vos prestations lorsque vous décidez de les réclamer. Cela offre une sécurité financière supplémentaire pour profiter pleinement de vos années de retraite.