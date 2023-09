Le milliardaire sud-africain Patrick Soon-Shiong, connu pour son rôle de pionnier dans le domaine médical et son implication majeure dans le développement du traitement anticancéreux Abraxane, a récemment fait l'objet de pertes financières substantielles. Selon l'indice Bloomberg Billionaires, qui scrute la fortune des 500 milliardaires les plus fortunés au monde, la valeur nette de Soon-Shiong a chuté de manière significative, s'élevant à une perte de 366 millions de dollars. Le 05 Septembre dernier, la fortune de Patrick Soon-Shiong était estimée à 8,86 milliards de dollars.

Selon les récents chiffres de Bloomberg, elle est estimée à 8,57 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. Cette baisse porte sa perte cumulée depuis le début de l'année à un montant considérable de 366 millions de dollars. La principale raison de cette chute vertigineuse peut être attribuée à la diminution récente de la valeur marchande de sa participation dans ImmunityBio, une entreprise spécialisée dans l'immunothérapie en phase avancée. Cette société se consacre au développement de thérapies et de vaccins de nouvelle génération visant à renforcer le système immunitaire naturel pour combattre le cancer et les maladies infectieuses.

La dégringolade de la valeur de cette participation a fait basculer Soon-Shiong dans le classement des plus grandes fortunes de notre planète le plaçant actuellement à la 248e place du classement des individus les plus riches du monde.Cependant, malgré ces revers financiers, Patrick Soon-Shiong conserve toujours son statut d'un des milliardaires africains les plus riches. Avec une valeur nette actuelle de 8,57 milliards de dollars, il se positionne au 248e rang parmi les personnes les plus fortunées au monde et au deuxième rang parmi les médecins les plus riches, derrière Josh Harris.

Il est important de noter que Patrick Soon-Shiong, en tant que chirurgien transplanteur sud-africain-américain, continue de jouer un rôle de premier plan dans les domaines médical et commercial. Ses contributions à la médecine et ses initiatives entrepreneuriales ont attiré l'attention mondiale des marchés financiers. Parmi ses réalisations notables, on peut citer la vente réussie d'APP Pharmaceuticals et d'Abraxis BioScience, des opérations qui ont propulsé sa richesse vers de nouveaux sommets.

Qui est Patrick Soon-Shiong ?

Patrick Soon-Shiong est un entrepreneur et milliardaire sud-africain-américain dont le parcours financier est jalonné de transactions majeures. En 2008, il a réalisé une vente impressionnante en cédant APP Pharmaceuticals à Fresenius, un fabricant allemand de médicaments, pour une somme colossale de 4,6 milliards de dollars. Cette vente lui a permis de récolter 3,8 milliards de dollars, notamment grâce à un accord lui accordant 6 dollars supplémentaires par action.

En 2010, Patrick Soon-Shiong a renouvelé son exploit en vendant Abraxis BioScience à Celgene, cette fois pour 2,9 milliards de dollars en espèces et en actions. Cette transaction lui a rapporté environ 2 milliards de dollars en espèces, ainsi qu'une participation de 2 % dans Celgene pour ses 33 millions d'actions d'Abraxis. Le milliardaire contrôle désormais un éventail de sociétés de biotechnologie, toutes sous l'égide de NantWorks LLC, une société à capital fermé. Deux de ces sociétés, ImmunityBio et NantHealth, sont cotées en bourse, et Soon-Shiong détient respectivement environ 80 % et 60 % des actions de ces entreprises.

En dehors du secteur de la biotechnologie, Patrick Soon-Shiong a également diversifié ses investissements. En 2018, il a acquis le Los Angeles Times pour 500 millions de dollars. Il détient également une part de 4,5 % dans les Lakers de Los Angeles, l'équipe professionnelle de basket-ball. Cette participation a été achetée à la star à la retraite des Lakers, Earvin "Magic" Johnson, pour 27 millions de dollars en octobre 2010. Selon un rapport de décembre 2022 du consultant en évaluation Sportico, l'équipe des Lakers est estimée à environ 6,4 milliards de dollars.