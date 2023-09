Tesla a joué un rôle pionnier dans la démocratisation des voitures électriques, transformant une niche autrefois considérée comme peu pratique en un marché florissant doté de véhicules hautes performances. Grâce à son modèle économique et à ses innovations technologiques, Tesla a forcé de nombreux constructeurs automobiles traditionnels à accélérer leur propre transition vers des solutions électriques. En Afrique aussi, les choses semblent bouger même si le résultat est encore loin de la qualité de Tesla.

Grâce aux efforts du Centre algérien de recherche en technologie industrielle (CRTI), un prototype de voiture électrique entièrement conçu et fabriqué en Algérie a vu le jour. Cette réalisation pourrait bien marquer un tournant décisif pour l'industrie automobile algérienne, mais également pour le pays dans son ensemble.

Une Collaboration Multi-Sectorielle

Ce prototype de voiture électrique n'est pas l'œuvre d'une seule entité, mais plutôt le fruit d'une collaboration multi-sectorielle. Selon TSA Algérie, les ingénieurs du CRTI ont mis au point la batterie au lithium, tandis qu'une entreprise publique s'est chargée du développement du moteur. Pour sa part, une entreprise privée a conçu la carrosserie. Même les roues du véhicule sont d'origine algérienne, fabriquées par l'entreprise Iris. Ce niveau d'intégration locale est sans précédent dans le domaine.

Les Défis et les Prochaines Étapes

Bien sûr, le prototype n'est que le début d'un long voyage. Avec une vitesse maximale de 35 km/h, il est clair que des améliorations doivent être apportées pour rendre le véhicule attractif sur le marché mondial. Un deuxième prototype est déjà en préparation, et un concours de design a été lancé pour innover en termes d'esthétique et de fonctionnalités.

Ce projet a également une portée symbolique pour l'Algérie. Cela pourrait signifier, dans un futur plus ou moins proche la naissance d'une véritable industrie automobile indigène, réduisant ainsi la dépendance aux importations coûteuses et favorisant la création d'emplois locaux. D'une certaine manière, il peut également servir de source d'inspiration pour d'autres initiatives dans les domaines de la science et de la technologie en Algérie.

Vers un Futur plus Vert

Ce projet de voiture électrique arrive à un moment où la transition énergétique est devenue une préoccupation mondiale. L'Algérie, en développant sa propre technologie de véhicules électriques, fait non seulement un pas en avant mais contribue également à un avenir plus vert. Le prototype est une étape vers modèle commercialisable, non seulement en Algérie mais potentiellement dans d'autres marchés d'Afrique du Nord et au-delà.