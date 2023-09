Le réchauffement climatique est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands enjeux de l’humanité. Un processus de transition énergétique a été enclenché au niveau mondial dans le but de promouvoir les énergies renouvelables. L’Afrique a un grand rôle à jouer dans ce processus. En effet, le continent possède d’immenses atouts en termes d’énergies renouvelables et il exploite qu’une toute petite partie de ce grand potentiel. On parle beaucoup de solaire et d’éolien, mais il ya une ressource qui est quasi inexploitée à savoir l’hydrogène vert.

En outre, l’hydrogène vert est extrait de l’eau grâce à un processus d’électrolyse. Cette ressource peut remplacer valablement les énergies fossiles dans la production d’électricité et dans d’autres domaines stratégiques (l’aviation, la fabrication d’engrais et de métaux) qui sont essentiels à la bonne marche de l’économie mondiale. Comment l’Afrique peut-elle s’approprier la production à grande échelle d’hydrogène vert pour impulser son développement ? Le continent possède d’immenses atouts en termes d’énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie, etc.) et ces atouts constituent la clé pour produire à grande échelle de l’hydrogène vert.

Tous les secteurs qui utilisent les énergies fossiles pour leur fonctionnement peuvent utiliser l’hydrogène vert qui aura l’avantage d’être une ressource quasi inépuisable et moins chère. Pour atteindre cet objectif, l’Afrique doit se doter d’un certain nombre d’infrastructures et de technologies pour faire de la production de l’hydrogène vert une réalité. Le potentiel est là, les avantages et les perspectives sont connus, il ne manque que la volonté politique pour le continent.

Au cours du Sommet africain sur le climat, qui s’est tenu du 4 au 6 septembre à Nairobi, différents intervenants ont fait de grandes annonces. En effet, d’éminents panélistes ont déclaré que l’hydrogène vert va redessiner le paysage mondial de l’énergie et des ressources dès 2030, et pourrait à terme constituer un marché de 1 400 milliards de dollars. L’Afrique a d’énormes besoins en électricité et vu que le monde est en pleine transition énergétique, l’hydrogène est en mesure de transformer en profondeur le développement du continent.

Les coupures, délestages et autres contraintes en électricité ont un impact significatif sur la santé économique de l’Afrique. L’hydrogène vert pourra apporter une réponse qualitative à ces différentes problématiques. De plus, en se positionnant comme un acteur majeur dans la production d’hydrogène, l’Afrique sera en mesure de créer de nouveaux marchés avec des acheteurs qui ont de gros besoins en énergie. Le continent doit commencer à réfléchir sur des mécanismes audacieux afin de mettre en place un écosystème favorable au développement d’une industrie de l’hydrogène vert. Que ce soit sur le volet de l’expertise (ingénieurs, innovateurs,maintenance...), le volet juridique, le volet de l’éducation, l’Afrique doit mettre tout en place afin de faire de l’hydrogène vert l’un des principaux piliers de son développement.