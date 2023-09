Du 2 au 3 septembre 2023, le Hall des Arts, loisirs et sports de Cotonou a abrité les championnats nationaux taekwondo 2023. Venus de tout le Bénin, les pratiquants de cette discipline se sont rivalisés d’ardeur pour décrocher des médailles. C’est le cas du champion, Romaric Kiki dans la catégorie de +80kg qui a déclaré que « le travail et la détermination lui permettent de se remettre en cause ». Quant à Raoudath Sabi, elle est toute heureuse d’être championne dans la catégorie Junior +55kg Fille car son principal objectif pour les saisons à venir, c’est de donner plus le meilleur d’elle-même pour représenter son pays à l’international.

Le directeur technique national de la Fédération béninoise de Taekwondo (Dtn) Eudes Chognika a de son côté apprécié l’engagement des uns et des autres au terme de ce championnat national de taekwondo. Il faut signaler que ces championnats nationaux de taekwondo sont l’une des compétitions statutaires de la Fédération béninoise de taekwondo. Ces championnats ont connu la participation de presque tous les meilleurs pratiquants de cette discipline. Occasion pour ces derniers de faire valoir leur savoir-faire dans cet art martial mais également de montrer tout ce qu’ils auraient appris durant des mois pour monter sur les podiums.

Résultat du Championnat National de Taekwondo-Kyorĕgui

Catégorie: Cadet-45kg Homme : 1.ISSA Bassiki. 2. SABI Dramane. 3. SOSSOUKPE Tesla

Catégorie : Cadet-55kg Homme : 1.AKOBI Omell 2.BATONOU Donald 3.ZINVOEDO Esdras

Catégorie: Cadet-61Kg Homme : 1.AHODEGNON Mériadec 2.ATCHEKPE Enoch 3.AHODEGNON Mathys

Catégorie: Cadet-41kg Fille : 1.DONVIDE Eurydice 2.ATCHEKPE Yasmine 3.YAROU Maye Mayéra

Catégorie : Cadet-47kg Fille : 1.AHOUANOUGAN Jenna 2.AFFOGNON Merveille 3.AFFOYAYA Kaira

Catégorie : cadet-55kg Fille 1.ATTIOGBE Marie-Reine 2.BEDIE Cephora 3.LAFIA Nakine.

Catégorie Cadet +55kg Fille : 1GODONOU Leonela 2-LOKOSSOU Emmanuella 3-ALLOUKOUTOU Holly

Catégorie Junior-48kg Homme : 1-ABDOU Moumouni 2-AFFOGNON Déo-Gracias 3-KOUT…

Catégorie Junior +63kg Homme : 1-LAFIA Irfane 2-ALLASSANE Ibrahim 3-KOUMAGNON Carlos

Catégorie Junior-49kg Fille : 1-ASSOGBA Flavia 2-YA-CODJO Médnelle 3-OGOUDELE Fidélia

Catégorie Junior +55kg Fille : 1-SABI Raoudath 2-SASSO Bernadette 3- DAGBA Cybellina

Catégorie Sénior-58kg Homme: 1-SOULEMANE Mamadou 2-TCHOGOU David 3-MIBOTENAHO Déo-Gracias

Catégorie Sénior -68kg Homme : 1-TOSSOU Benett 2-TIHOUNME Kivon 3-YEDONOU Florent

Catégorie Sénior-80kg H: 1-AROUNA Ibrahim 2-ADJITCHE Paulin 3-TOWEROU Moubarak

Catégorie Sénior +80kg H: 1-KIKI Romaric 2-CODO Jordanno 3-IDRISSOU Abdou Bassiti

Catégorie Sénior +67kg Femme :1-NACHIMDJABO Bouama 2-WANKOU Premya 3-YALLOU Massourath

Résultats du championnat national poomsae édition 2023

Cadet Homme

1) CHITOU Fadoul (Littoral) 2) HOIUESSOU Abraham (Atl) 3) YAMINOUAliou (Atl)

Dame cadette

1) HOUNKPE Mélia (Atl) 2) AFFO YAYA Khaïra (Atl) 3) AFFOGNON Merveille (Oueme Plateau)

Junior homme

1) AFFOGNON Deo Gracias (Plateau de l’Ouémé) 2) AGBOGBO Emmanuel (Mono Couffo) 3) AQUEREBURU Jean David (Littoral)

Dame junior

1) SABI Raoudath (Borgou-Alibori) 2) DEGNIDE Florence (Ouémé-Plateau 3) ASSOGBA Flavia (Mono Couffo)

Senior Homme

1) TOSSOU Benett (ATL) 2) D’ALMEIDA Lucas (ATL) 3) ABDOUL AZIZ Bangana (Atacora-Donga)

Dame senior

1) KITON Gloria (Littoral) 2) AGASSA Raïssa (Littoral) 3) NATCHIMDJABO Bouama (ATL)