Depuis 2019, la Chine et les États-Unis se livrent une guerre commerciale sans merci. Les deux superpuissances mondiales mobilisent de gros moyens pour être les leaders dans différents secteurs d’activités. Sous le mandat de Donald Trump, les USA avaient pris des mesures très strictes envers les entreprises chinoises notamment dans le domaine technologique. Washington avait aussi interdit aux entreprises américaines de vendre des composants technologiques à la Chine.

Dès lors, l’Empire du Milieu a mobilisé ses ressources internes pour créer ses propres ressources technologiques et ne plus être dépendant des Américains. D’après les informations du Wall Street Journal, le gouvernement chinois vient de prendre la décision d’interdire l’utilisation des smartphones de marque étrangère et notamment ceux de l’américain Apple. Le gouvernement chinois s’est montré clair. Ordre a été donné aux responsables d’agences gouvernementales de veiller à ce que les travailleurs ne se rendent pas au travail avec des smartphones Apple.

Le marché chinois est stratégique pour la marque fondée par Steve Jobs. En effet, Apple y engrange un bénéfice considérable. Avec cette décision du gouvernement chinois, les ventes de la marque à la pomme vont-elles fléchir en Chine ? Selon différents spécialistes, le chiffre d’affaires d’Apple ne sera pas trop impacté compte tenu du fait qu’une immense partie de la population va continuer de consommer les produits de la firme américaine.

Depuis le déclenchement de la guerre commerciale avec les USA, l’empire du Milieu a enclenché divers mécanismes pour favoriser la consommation des produits locaux par la population. Il ya quelques jours, le géant Huawei avait indiqué qu’une puce 100 % chinoise allait désormais équipé ses gammes de smartphones. Le mastodonte des télécoms était jusque là dépendant des puces américaines et taïwanaises. Avec sa propre puce, Huawei attend révolutionner le secteur des télécoms.