La Fédération internationale de football associations (Fifa) a dévoilé ce jeudi 21 septembre 2023 le classement Fifa Coca Cola du mois de septembre. De la 93ème place lors du dernier classement de la Fifa Coca Cola il y a deux mois, le Bénin est descendu à la 94ème place sur le plan mondial et 20ème sur l’échiquier africain. Il perd ainsi une place. La régression du Bénin pourrait être due à la défaite des Guépards lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023) à Maputo face aux Mambas du Mozambique par 3 buts à 2.

Sur le plan continental, le Maroc conserve sa 13ème place au plan mondial et toujours premier au plan africain. Quant au Sénégal, il est toujours à la 20ème place au plan mondial et 2ème dans le classement africain. Sur le plan mondial, l’Argentine conserve sa 1ère place et la France sa 2ème place. Le Brésil de son côté est toujours à la 3ème place. La Belgique est à la 5ème place et l’Angleterre à la 4ème place. La Croatie et les Pays-Bas de leur côté sont respectivement aux 6ème et 7ème places. Il faut préciser que le prochain classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 28 octobre 2023.