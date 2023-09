Le changement climatique est l'un des problèmes les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Les scientifiques et les experts du monde entier travaillent sans relâche pour trouver des solutions efficaces pour contrer les effets dévastateurs du réchauffement de la planète. Parmi eux, Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, s'est imposé comme un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique. Cependant, lors du récent Sommet Climate Forward du New York Times, Gates a suscité la controverse en remettant en cause l'idée de planter des arbres comme solution viable.

Bill Gates est depuis longtemps un fervent défenseur de la lutte contre le changement climatique. Chaque année, il investit des millions de dollars dans des initiatives visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir des solutions technologiques innovantes. Son engagement personnel envers cette cause est indéniable, mais il a récemment fait une déclaration surprenante : la plantation d'arbres est une « absurdité totale », selon lui. Lors du Sommet Climate Forward, Gates a révélé qu'il était le plus gros client individuel de Climeworks, une entreprise spécialisée dans le captage du dioxyde de carbone directement de l'air.

Il a également mentionné que l'entreprise effectuait d'autres actions pour réduire les émissions de carbone, telles que l'achat de pompes à chaleur électriques pour les ménages à faible revenu et de panneaux solaires. Cependant, il a catégoriquement refusé de soutenir la plantation d'arbres comme solution efficace. La raison de son scepticisme réside dans les preuves scientifiques. Les climatologues ont démontré que la simple plantation d'arbres ne suffirait pas à stopper le réchauffement climatique.

Les arbres prennent du temps pour atteindre leur maturité et absorber suffisamment de carbone pour avoir un impact significatif sur les émissions mondiales. Une analyse récente menée par le MIT et l'organisation à but non lucratif Climate Interactive a montré que planter un billion d'arbres n'empêcherait que 0,15 degré Celsius de réchauffement d'ici 2100. Pour Gates, cela ne constitue tout simplement pas une solution réaliste. Au lieu de cela, Bill Gates plaide en faveur d'une approche axée sur la technologie pour lutter contre le changement climatique.

Son organisation familiale à but non lucratif, la Fondation Bill et Melinda Gates, est un acteur majeur dans le financement de projets liés au climat. De plus, sa société d'investissement, Breakthrough Energy Ventures, soutient activement plus d'une douzaine de start-ups développant des solutions d'énergie propre. L'argument de Gates repose sur l'idée que nous devons nous appuyer sur des solutions éprouvées par la technologie pour résoudre un problème aussi complexe que le changement climatique.

Il estime que nous devons être des scientifiques, pas des idiots, et prendre des décisions basées sur des données et des preuves solides. La question de savoir si la plantation d'arbres est une « absurdité totale » reste sujette à débat. D'autres personnalités influentes, comme Marc Benioff, PDG de Salesforce, ont lancé des initiatives massives visant à planter des arbres comme moyen de lutte contre le changement climatique.