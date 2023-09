Le Bénin tourne une nouvelle page de sa politique de rénovation. Après le projet de construction des marchés enclenché depuis quelques années, les activités mercantiles vont reprendre dans quelques mois. Ainsi, pour l'harmonisation entre commerçants et dirigeants, les membres du Conseil d’administration de l’agence de gestion des marchés pour assurer la gestion desdits marchés ont été installés. Ils avaient été nommés le 26 juillet dernier pat le président de la République Patrice Talon.

Au titre des personnalités nommées figurent des membres du gouvernement du président Patrice Talon. Il s’agit notamment de Romuald Wadagni, ministre de l’Economie, des Finances et de la coopération ou son représentant ; José Tonato, ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable ou son représentant.Il y a également le représentant de l’association nationale des communes du Bénin en la personne du maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty et de Moise Achille Houssou et Armand Ologoudou, représentants de la présidence de la République.

Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable, à compter de la date de leur installation. Créé le 3 Août 2022, l’Agence nationale de gestion des marchés a pour objet, la gestion des infrastructures marchandes. En rappel, l'agence nationale de gestion des marchés est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge de l’économie et des Finances. Prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. Selon le décret signé du président Patrice Talon, Achille Houssou est nommé président du Conseil d’administration de l’Agence nationale de Gestion des Marchés. Armand Ologoudou est l’Administrateur délégué ayant pour mission l’appui à l’accélération de la mise en route de l’Agence.