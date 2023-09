La communauté musicale ivoirienne est en deuil suite à la perte d'un jeune talent, Meuty Junior. Ce chanteur, compositeur et interprète, connu pour avoir remporté l’émission Star Karaoké en 2013, s’est éteint le mardi 26 Septembre, plongeant le monde de la musique dans la consternation. L'annonce de son décès, initialement prise pour une rumeur, s'est rapidement répandue, confirmée par des figures emblématiques de la culture et le manager de l'artiste.

La tristesse et le choc ont été immédiatement palpables au sein de l'industrie musicale, où des artistes, des promoteurs de spectacles et d'autres personnalités ont exprimé leur désarroi après cette annonce. Selon une version relayée par Life Magazine, le jeune artiste n'était pas gravement malade, souffrant apparemment d'un paludisme contracté le week-end précédent son décès. C’est alors qu’il était en traitement que l’on a appris la triste nouvelle de son départ. Toutefois il convient de préciser que cette version n'a pas été confirmée par les proches de l'artiste

Meuty Junior était en pleine ascension, faisant la promotion de son single “On pleure un peu, on rit un peu”, qui gagnait en popularité. Sa disparition soudaine laisse un vide dans le cœur de ses fans et de ses collègues, et met fin à une carrière qui promettait d’être brillante.

La nouvelle de son décès a soulevé une vague d'émotions et de condoléances sur les réseaux sociaux, témoignant de l'impact et de l'amour que Meuty avait suscité parmi le public. L’industrie de la musique ivoirienne a perdu une étoile montante, mais l'héritage musical de Meuty Junior continuera de vivre à travers ses œuvres et dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé et admiré.