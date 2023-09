Suite à une saison difficile avec Manchester United et des tensions avec l'entraîneur Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo a rejoint le club saoudien d'Al-Nassr lors du mercato d'hiver. Sa présence a propulsé Al-Nassr à un nouveau niveau, tant sur le plan sportif que médiatique. La star, qui est la personnalité la plus suivie sur Instagram, a boosté la renommée du club sur les réseaux sociaux, générant 150M d'interactions, un chiffre surpassé uniquement par des géants tels que le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Récemment, Ronaldo a été couronné meilleur joueur du mois de février dans le championnat saoudien. Au-delà de ces succès, la star vit dans des conditions plus que confortables.

Depuis janvier 2023, l'univers du football a été témoin d'un événement significatif : le transfert de Cristiano Ronaldo au club d'Al-Nassr. Avec ce nouveau chapitre de sa carrière s'ouvrant en Arabie Saoudite, le célèbre joueur et sa compagne, Georgina Rodríguez, ont choisi une demeure qui reflète leur statut d'icônes internationales. Située dans l'élégant quartier d'Al Muhammadiyah à Riyad, la valeur de cette maison est estimée à 12 millions d'euros.

La résidence se dresse majestueusement sur deux étages, enveloppée d'une aura de luxe. À l'extérieur, l'architecture moderne se mêle à l'authenticité de l'Arabie Saoudite avec un jardin impeccablement soigné, agrémenté de palmiers, et une piscine à la taille impressionnante. À l'intérieur, la simplicité règne. Le salon, avec ses plafonds vertigineux, est baigné d'une lumière blanche, accentuée par une somptueuse lampe en cristal. C'est un espace de vie ouvert où la famille peut se détendre, les enfants s'amuser et tous peuvent profiter d'un moment de convivialité devant la télévision. Les nuances de blanc dominent, offrant une sensation d'espace et de sérénité.

Mais ce n'est pas tout. La maison est également dotée d'une salle de cinéma privée, assurant à la famille des moments de détente inégalés. Cette salle, tout en offrant le confort d'un cinéma privé avec ses canapés inclinables, n'oublie pas d'ajouter une pointe ludique avec une piscine à balles pour les plus jeunes. À l'extérieur, le couple a choisi de rendre hommage à la beauté de Bali, en intégrant des lits balinais qui invitent à la relaxation.

En somme, la nouvelle demeure de Ronaldo en Arabie Saoudite est bien plus qu'une simple maison. C'est un symbole de sa grandeur, un espace qui allie modernité, luxe et touches personnelles, le tout en parfaite harmonie. Une chose est sûre : en choisissant cette demeure, Cristiano et Georgina ont montré une fois de plus leur goût impeccable pour le raffinement et le luxe.